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Regenachtig en fris weekend op komst, na het weekend keert de zon terug

Na een paar mooie herfstdagen maakt de zon plaats voor regen. Toch is het nog niet gedaan met het mooie herfstweer: na een regenachtig weekend volgen er weer wat droge en zonnige dagen.

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Vanochtend is het nog droog en schijnt af en toe het zonnetje. In de middag neemt de bewolking echter toe en volgt er vanuit het westen langere tijd regen. In het oosten en zuidoosten blijft het nog tot het einde van de middag droog. Het wordt landinwaarts 19 graden, in het zuidoosten kan het nog 20 tot 21 graden worden. In de avond en nacht trekken er meerdere buien over het land.

Het weerbericht voor zaterdag en zondag

Morgenochtend laat het zonnetje zich regelmatig zien, maar vallen er ook flink wat buien. Eerst vooral in de westelijke kustprovincies, maar later ook vanuit het noordoosten. In het zuiden en zuidoosten is de kans op buien een stuk kleiner. De temperatuur ligt tussen de 13 en 15 graden. In de avond vallen er ook nog wat regenbuien, maar tussendoor zijn er brede opklaringen.

Ook zondag laat het zonnetje zich veelvuldig zien, maar zijn er ook flink wat stapelwolken. Vooral in de kustgebieden kan er regen vallen, maar landinwaarts is het op de meeste plaatsen droog. Later op de dag neemt de bewolking vanuit het oosten toe en kan er opnieuw wat regen vallen. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan 12 of 13 graden.

Zonnig begin van volgende week

Na het weekend staat ons een mooie dag te wachten: het blijft maandag droog en het belooft heerlijk zonnig te worden. De temperatuur stijgt naar 14 of 15 graden. Ook dinsdag is het droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt 13 graden in het noorden en lokaal 16 graden in het zuiden.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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