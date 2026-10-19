Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Krijg je écht meer honger van een appel? Onderzoekers ontdekten iets opvallends over verzadiging

Krijg je van een appel juist méér honger? Veel mensen denken van wel, maar Amerikaans onderzoek onder 40 proefpersonen laat iets anders zien. Een hele appel bleek juist beter te verzadigen dan appelmoes of appelsap. Wel moet gezegd worden dat de resultaten door de kleine onderzoeksgroep niet breed getrokken kan worden.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Het klinkt misschien bekend: je kiest braaf voor een appel in plaats van een koek of een andere snack, maar even later begint je maag alweer te knorren. Volgens een veelgehoorde theorie komt dat doordat de suikers in een appel je bloedsuikerspiegel laten schommelen. Eerst stijgt die, vervolgens maakt je lichaam insuline aan en daalt je bloedsuiker weer. En juist van die daling zou je opnieuw honger krijgen. Maar volgens gezondheidswebsite Gezondheid en Wetenschap zit dat toch nét even anders.

Onderzoek met 40 proefpersonen: een hele appel verzadigt beter dan appelsap

Amerikaanse onderzoekers besloten de proef op de som te nemen. Ze lieten veertig proefpersonen appels eten of drinken in drie verschillende vormen: als gewone appel, als appelmoes en als appelsap. De porties bevatten telkens 300 calorieën en werden zowel tijdens een maaltijd als tussendoor gegeven. De deelnemers moesten vervolgens aangeven hoeveel honger ze hadden. En wat bleek? Na het eten van een gewone appel hadden ze juist het minste honger. Door de kleine groep proefpersonen moeten de resultaten echter wel met een korrel zout genomen worden; het vraagstuk is niet breed genoeg onderzocht om de uitslag representatief te noemen.

Appelmoes verzadigde iets minder en appelsap bleek het minst goed te vullen. Volgens de onderzoekers maakt het dus nogal uit of je je calorieën eet of drinkt. Vloeibare calorieën geven namelijk minder snel een verzadigd gevoel dan wanneer je hetzelfde aantal calorieën binnenkrijgt via vast voedsel.

Waarom de fruitsuikers in een appel niet automatisch voor meer honger zorgen

Dan blijft natuurlijk de vraag: hoe zit het met die suikers in een appel? Want kunnen die niet alsnog voor een hongergevoel zorgen? Ook dat lijkt volgens het onderzoek niet het geval. Een appel bevat verschillende soorten suikers, waarvan een groot deel fructose, oftewel fruitsuiker, is. Die suiker heeft een relatief beperkte directe invloed op je bloedsuikerspiegel.

Daardoor veroorzaakt een appel doorgaans geen grote schommelingen in je bloedsuiker. Het idee dat je na het eten van een appel meteen weer honger krijgt doordat je bloedsuikerspiegel plotseling daalt, is dan ook niet goed onderbouwd. Bovendien bevat een hele appel vezels en moet je erop kauwen. Dat helpt bij het verzadigende effect.

Feit of fabel?

Dan het verlossende antwoord: fabel. Er is geen overtuigend bewijs dat het eten van een appel ervoor zorgt dat je juist méér honger krijgt. Sterker nog, uit het onderzoek blijkt dat een hele appel het hongergevoel kan verminderen. Dat betekent natuurlijk niet dat één appel voor iedereen voldoende is om de hele middag op door te komen. Hoe vol je zit, hangt ook af van hoeveel trek je hebt en wat je verder hebt gegeten.

Maar krijg je na een appel toch weer honger? Dan ligt dat waarschijnlijk niet aan een mysterieuze eigenschap van de vrucht. Je lichaam heeft mogelijk gewoon behoefte aan wat meer eten.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties