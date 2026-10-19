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Onderzoekers zien opvallende veranderingen na 3 maanden blauwe bessen eten: dit viel vooral op

Dagelijks blauwe bessen eten lijkt mogelijk iets te veranderen in de darmen. Onderzoekers van Hebrew SeniorLife zagen na drie maanden opvallende veranderingen bij ouderen met lichte depressieve klachten. Ook hun stemming werd onderzocht, maar de resultaten vragen om voorzichtigheid.

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Blauwe bessen staan al langer bekend als een gezonde snack. Ze zitten vol vezels, vitamines en antioxidanten. Maar onderzoekers van het Amerikaanse Hebrew SeniorLife wilden weten of de kleine blauwe vruchten ook iets kunnen betekenen voor de mentale gezondheid van ouderen. Daarvoor onderzochten ze mensen van 65 jaar en ouder die weinig bewogen en lichte depressieve klachten hadden.

Ouderen eten 3 maanden blauwe bessen: depressieve klachten onderzocht

Voor het onderzoek kregen deelnemers drie maanden lang dagelijks een poeder met blauwe bessen, vergelijkbaar met ongeveer twee kopjes verse bessen. Een andere groep kreeg neppoeder zonder de werkzame stoffen, oftewel een placebo.

Wat bleek? De ouderen die blauwe bessen consumeerden, lieten een grotere en consistentere afname van depressieve klachten zien. Toch zit daar een belangrijke kanttekening aan: het verschil met de placebogroep was statistisch niet significant. Dat betekent dat de onderzoekers niet kunnen uitsluiten dat de gevonden verbetering op toeval berust.

Blauwe bessen veranderen activiteit van darmbacteriën: mogelijke link met GABA

Het opvallendste resultaat zat misschien wel in de darmen. Onderzoekers ontdekten namelijk veranderingen in bepaalde genen van darmbacteriën bij de deelnemers die blauwe bessen aten.

Een van die veranderingen had te maken met een enzym dat betrokken is bij processen rond GABA. Dat is een signaalstof die een belangrijke rol speelt in de communicatie tussen zenuwcellen in de hersenen.

Volgens hoofdonderzoeker Courtney Millar kunnen de vezels en anthocyanen in blauwe bessen invloed hebben op darmbacteriën en stoffen die mogelijk samenhangen met depressieve klachten. Dat is interessant, omdat wetenschappers steeds meer onderzoek doen naar de zogenoemde darm-hersenverbinding: de manier waarop je darmen en hersenen met elkaar communiceren. Overigens veranderde de algemene samenstelling van de darmbacteriën niet aantoonbaar. Ook bij bepaalde stoffen die darmbacteriën produceren, zagen de onderzoekers geen duidelijke verschillen.

Helpen blauwe bessen tegen somberheid? Bewijs ontbreekt nog

Om vast te stellen dat de veranderingen in de darmbacteriën ook echt iets met het humeur te maken hebben, is nog meer onderzoek nodig. Voorlopig kun je dus niet zeggen dat blauwe bessen helpen tegen somberheid. Maar ze wat vaker door je yoghurt gooien of als tussendoortje eten? Dat kan natuurlijk prima!

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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