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Hete zomer, dus koude winter? Zo klein is de kans op sneeuw met kerst

Al zestien jaar wacht Nederland op een officiële witte kerst. Ook dit jaar is sneeuw op 25 en 26 december voorlopig allesbehalve zeker: statistisch bedraagt de kans op een witte kerst volgens Weeronline slechts 7 procent.

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Dat meldt Weeronline. Of er op 25 en 26 december 2026 daadwerkelijk sneeuw ligt, valt eind september nog niet te voorspellen. Daarvoor moeten we wachten tot veel dichter bij de kerstdagen.

Wanneer heeft Nederland officieel een witte kerst?

Een paar sneeuwvlokken op eerste kerstdag zijn niet genoeg om van een officiële witte kerst te spreken. Daarvoor moet in De Bilt op zowel eerste als tweede kerstdag een gesloten sneeuwdek liggen. En dat gebeurt maar zelden. Sinds het begin van de metingen in 1901 heeft Nederland acht officiële witte kersten gehad.

Sneeuw tijdens de kerstdagen komt wel vaker voor. Sinds 1951 viel op 34 kerstdagen ergens in Nederland sneeuw. Dat kan variëren van een paar lokale vlokken tot een landschap dat regionaal daadwerkelijk wit kleurt. In 2021 lag er op eerste kerstdag bijvoorbeeld een beetje sneeuw in het zuiden van Nederland. Voor een officiële witte kerst was dat niet voldoende.

Nederland wacht al 16 jaar op een officiële witte kerst

De laatste keer dat Nederland officieel een witte kerst beleefde, was in 2010. In grote delen van het land lag toen tussen de 5 en 20 centimeter sneeuw. Zuid-Limburg spande de kroon met plaatselijk 30 tot 45 centimeter. In De Bilt lag een aanzienlijk bescheidener laag van 5 centimeter, maar dat was genoeg om kerst officieel wit te laten verlopen.

Opvallend genoeg gebeurde dat een jaar eerder ook al. In 2009 lag er vooral sneeuw die vóór kerst was gevallen. Tijdens de kerstdagen begon die te smelten, maar er bleef in De Bilt genoeg over om aan de officiële definitie te voldoen. Twee witte kersten achter elkaar was uitzonderlijk. Voor 2009 was 1981 de laatste keer dat er op beide kerstdagen een sneeuwdek lag.

In Oost-Nederland is de kans op een witte kerst bijna twee keer zo groot

Hoe groot de kans op een witte kerst is, verschilt volgens Weeronline ook per regio. In Midden-Nederland gebeurt het statistisch gezien ongeveer eens in de zestien jaar.

In het westen is sneeuw met kerst zeldzamer en gaat het om ongeveer eens in de 25 jaar. In het oosten is de kans juist wat groter: daar komt een witte kerst gemiddeld eens in de elf jaar voor. Voor een officiële witte kerst wordt echter naar De Bilt gekeken. Op basis van historische cijfers komt Weeronline uit op een kans van ongeveer 7 procent.

Of 2026 zich daadwerkelijk bij het selecte rijtje witte kersten gaat voegen, is voorlopig dus niet te zeggen. Zelfs wanneer de vooruitzichten in december wijzen op koud en nat weer, kan het volgens Weeronline tot kort voor kerst onzeker blijven of neerslag als regen of sneeuw valt en of die sneeuw ook blijft liggen.

Wie verlangt naar een dik pak sneeuw onder de kerstboom, zal dus nog even geduld moeten hebben. En misschien vooral niet te veel rekenen op die witte kerst: de statistieken zijn voorlopig meer in het voordeel van een groene.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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