Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na overlijden van 4 honden waarschuwt expert: doe dit direct als je hond iets onbekends eet

Na de dood van vier honden die park De Plantage in Schiedam bezochten, waarschuwt expert Kathryn Mercer hondenbezitters: heeft je hond mogelijk iets onbekends gegeten, bel dan direct de dierenarts en probeer het dier niet zelf te laten braken.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

„Wacht niet tot je hond zichtbaar ziek wordt”, waarschuwt Mercer aan persbureau ANP. „Bij sommige giftige stoffen ontstaan klachten pas uren of zelfs dagen later. Juist dan kan snel handelen belangrijk zijn.”

Hond iets onbekends gegeten? Bel direct de dierenarts

Wie vermoedt dat zijn hond iets verkeerds heeft binnengekregen, kan volgens Mercer het beste direct de dierenarts bellen. Vertel daarbij zo precies mogelijk wat de hond mogelijk heeft gegeten, waar en wanneer dat gebeurde en om welke hoeveelheid het kan gaan. „Heb je gezien wat je hond oppakte? Maak dan, als dat veilig kan, een foto en neem eventueel wat van het materiaal mee naar de dierenarts. Gaat het om een product, neem dan ook de verpakking mee.”

Hoe meer informatie een dierenarts heeft, hoe beter die het risico kan inschatten en kan bepalen welke behandeling nodig is. Bij een mogelijke vergiftiging kan een dierenarts daarnaast gespecialiseerde toxicologische informatie opvragen, bijvoorbeeld bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Laat je hond nooit zelf braken met zout

Zelf proberen een hond te laten braken, raadt Mercer nadrukkelijk af. Vooral het geven van zout om braken op te wekken kan gevaarlijk zijn en zelfs een ernstige zoutvergiftiging veroorzaken. „Laat altijd de dierenarts bepalen wat in de specifieke situatie de juiste eerste stap is.”

Deze 7 signalen kunnen wijzen op vergiftiging

Mogelijke alarmsignalen zijn plotseling braken of diarree, veel speekselen, trillen, sloomheid, onrust, problemen met lopen of een afwijkende ademhaling. Maar ook zonder die symptomen is afwachten volgens Mercer geen goed idee. „Heb je gezien dat je hond iets onbekends heeft gegeten en vertrouw je het niet? Bel dan direct de dierenarts. Liever één keer te vroeg dan één keer te laat.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties