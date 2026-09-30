Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Beleggingsrekening van Chantal (32): ‘Ons doel is één miljoen euro aan beleggingen’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Chantal en haar man hebben als doel één miljoen euro aan beleggingen, en hopen dat over negen jaar te bereiken.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Naam: Chantal (32)

Beroep: ondernemer en contentmaker over financiële onafhankelijkheid

Netto-inkomen: gezamenlijk inkomen 4450 euro (inkomsten uit loondienst partner en dividend)

Maandelijkse inleg: ongeveer 1250 euro

Rendement tot dusver: ongeveer 104 procent

De Beleggingsrekening van Chantal

Waarom ben je gaan beleggen?

„Mijn man en ik willen graag eerder kunnen stoppen met werken. Daarom zijn we ons negen jaar geleden gaan verdiepen in het opbouwen van vermogen. Al snel kwamen we erachter dat sparen alleen niet voldoende zou zijn, waarna we op zoek gingen naar informatie over vermogensopbouw. Zo kwamen we uiteindelijk in aanraking met beleggen. Ons doel is om voldoende vermogen op te bouwen, zodat we niet meer hoeven te werken, of in ieder geval zelf kunnen bepalen hoe we ons leven indelen, zonder afhankelijk te zijn van één inkomstenbron.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Maandelijks gaat er ongeveer 1250 euro naar onze beleggingen. Daarbij rekenen we ook het ontvangen dividend mee. De ene maand valt dat wat hoger uit door extra inkomsten, zoals belastingteruggave, vakantiegeld of een dertiende maand.”

Wat voor soort aandelen heb je, of waar beleg je in?

„Onze portefeuille bestaat voor ongeveer 50 procent uit één aandeel. Dat brengt uiteraard een risico met zich mee. Dankzij een gunstig werkgeversplan van mijn man kunnen we aandelen met korting kopen en daar maken we regelmatig gebruik van.

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk te spreiden. Dat doen we voornamelijk met ETF’s, verspreid over verschillende sectoren. Verder bevat onze portefeuille een klein deel crypto en crowdfunding. Hier steken we bewust niet te veel geld in, omdat de risico’s doorgaans hoger zijn. Daarnaast beleggen we maandelijks 100 euro voor onze zoon, eveneens in een ETF.”

Hoe vind je het om te beleggen?

„In het begin vonden we het heel spannend, maar na al die jaren is het steeds meer een gevalletje van: go with the flow. Ik check maandelijks hoe het gaat met onze beleggingen, maar van grote schommelingen krijgen wij het inmiddels niet meer warm of koud.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Nee. Wanneer de boel echt helemaal instort, hebben we waarschijnlijk grotere problemen om ons druk over te maken. We beleggen alleen met geld dat we kunnen missen.

Mijn gedachte is altijd: als we vandaag alles verliezen, weet ik hoe ik het vermogen opnieuw kan opbouwen. Waarschijnlijk zelfs sneller, omdat we onderweg veel hebben geleerd van onze fouten.”

Kun je een voorbeeld noemen van zo’n fout?

„Dat zijn er denk ik twee, als je het hebt over de grootste fouten. De eerste was dat ik een aandeel kocht nadat ik er een video van een finfluencer over had gezien, zonder zelf voldoende onderzoek te doen naar de risico’s. Uiteindelijk werd de beursgang afgeblazen en was van mijn oorspronkelijke inleg bijna niets meer over.

De tweede fout was dat ik een aandeel kocht vanwege het hoge dividend, in plaats van vanwege de prestaties van het bedrijf. Toen het dividend werd verlaagd, daalde ook de koers flink.

Beide fouten hebben ons uiteindelijk een paar duizend euro gekost. Duur leergeld, maar juist daardoor hebben we geleerd hoe belangrijk het is om zelf onderzoek te doen en niet alleen naar een hoog dividend of enthousiaste verhalen van anderen te kijken.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen?

„Tijdens de coronacrisis hebben we onze beleggingen flink zien dalen. Ook na de Russische inval in Oekraïne ging het een tijd hard naar beneden. In boeken over beleggen had ik al vaak gelezen dat dit soort dalingen erbij horen, dus probeerden we ons niet te druk te maken. Als de markt vervolgens weer stijgt, denk je: oh ja, die schrijvers hadden toch gelijk. Naarmate je dat vaker meemaakt, krijg je daar steeds meer vertrouwen in.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen? Heb je een bepaald doel?

„Wij hebben als doel om één miljoen euro aan beleggingen op te bouwen. Met dat vermogen zouden we prima in ons levensonderhoud kunnen voorzien en mogelijk kunnen leven van het rendement en dividend.

De vraag is natuurlijk of dat tegen die tijd nog voldoende is. We hopen dit doel over ongeveer negen jaar te bereiken, en op dit moment liggen we aardig op schema.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Ik zou mensen vooral aanraden zich te verdiepen in de mogelijkheden van vermogensopbouw, zodat ze begrijpen hoe het werkt. Lees boeken over beleggen en neem de tijd om jezelf te informeren.

Beleggen lijkt in het begin misschien heel spannend, maar dat hoeft het niet te zijn. Soms is het gewoon een kwestie van kleine stapjes zetten.”

Chantal deelt op haar website meer informatie over beleggen, financiële onafhankelijkheid en vermogensopbouw.

Wil je meer edities van De Beleggingsrekening lezen? Deze vielen in de smaak bij onze lezers:

Meedoen aan De Beleggingsrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Beleggingsrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

Reacties