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Freek en Suzan geven update over gezondheid en zoon Sef: ‘Kopie van Freek’

Freek Rikkerink en Suzan Stortelder schoven gisteren aan in het radioprogramma van dj Domien Verschuren, mede om een update te geven over de gezondheid van Freek. In mei vorig jaar werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek is.

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In mei van dit jaar gaven Suzan & Freek ook al een gezondheidsupdate. Freek zei toen dat hij zich fit voelde.

Freek Rikkerink over gezondheid: ‘We genieten van het feit dat het goed gaat’

„Het gaat met ons allebei goed”, begint Freek als Domien hem de vraag ‘die iedereen de hele dag wil stellen’ stelt. „We genieten heel erg van wat we aan het doen zijn en van het feit dat het goed gaat.” Volgens Suzan is zoon Sef – die in december werd geboren – „een heel chill kindje”. „Hij is best relaxed, hij slaapt goed… Het is echt een mini-Freek. Het is een kopie; hij heeft hetzelfde gezicht, alleen dan in kindervorm.”

Alhoewel het afgelopen jaar hoogte- en dieptepunten heeft gekend voor het stel, kijken Suzan en Freek allebei terug op „een heel mooi jaar”. Freek: „We weten allemaal hoe vorig jaar ging, maar dit jaar hebben we heel erg het thema van de show in het GelreDome aangehouden. Dat was ‘we vieren het leven’. Ik kan wel zeggen dat we dat echt aan het doen zijn.”

Nieuw album van Suzan & Freek

Gisteren maakte het muzikale duo ook bekend dat hun nieuwe album Pijnstiller op 13 november uitkomt. De gelijknamige single is nu al te beluisteren. „Dit album is ontstaan in een periode waarin ons leven plots een andere richting nam. Muziek gaf ons daarin houvast, iets waar we steeds naar terugkeerden om woorden te geven aan wat we voelden.”

Volgens het zangduo hebben de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar een plek gekregen in de tien nummers op het album. „Liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen en soms het verlangen om de tijd even stil te kunnen zetten”, schrijven ze.

Pijnstiller is de derde single van het album. Eerder verschenen Niemand en Halverwege.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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