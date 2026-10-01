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Henry (55) zag zijn stagiair 750 euro uit de kassa pakken: ‘Ik wist echt niet wat ik zag’

Na ruim twintig jaar als slager dacht Henry (55) zijn personeel goed te kunnen vertrouwen. Totdat er 750 euro uit zijn kassa verdween. De beveiligingscamera onthulde de pijnlijke waarheid: zijn stagiair had het geld na sluiting meegenomen. Naïma Ouled L’Kadi van OMG Games geeft tips.

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Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt.

Henry (55): „Ik run inmiddels al ruim twintig jaar een slagerij. In al die jaren heb ik heel wat medewerkers en stagiaires over de vloer gehad. Natuurlijk gaat er weleens iets mis, maar ik heb eigenlijk altijd het vertrouwen gehad dat de mensen die hier werken eerlijk zijn.

Twee maanden geleden kregen we er een stagiair bij: een aardige jongen, hardwerkend en altijd vriendelijk tegen de klanten. Hij hielp mee achter de toonbank, vulde de schappen aan en mocht ook aan de kassa zitten. We hadden eigenlijk geen enkele reden om aan hem te twijfelen.

Henry ontdekt dat er 750 euro uit de kassa ontbreekt

Tot die ene vrijdag. Na sluiting telden we, zoals altijd, de kassa, en mijn vrouw keek me direct aan en zei: ‘Dit kan niet kloppen, Henry.’ We kwamen maar liefst 750 euro tekort. In eerste instantie dacht ik dat we misschien ergens een fout hadden gemaakt. We hebben alles nog een keer nagerekend, maar het bedrag bleef hetzelfde: er was gewoon 750 euro verdwenen.

Ik kon er met mijn hoofd niet bij, want zo’n groot verschil ontstaat natuurlijk niet zomaar. Omdat we beveiligingscamera’s hebben hangen, besloot ik diezelfde avond thuis de beelden terug te kijken. Eigenlijk deed ik dat alleen om uit te sluiten dat er misschien iets anders was gebeurd.

Camerabeelden tonen hoe stagiair bankbiljetten in zijn jas stopt

Maar al vrij snel zag ik precies wat er was gebeurd: nadat de winkel was gesloten en de rest van het personeel bezig was met schoonmaken, liep de stagiair naar de kassa. Hij keek een paar keer om zich heen, trok de kassalade open, pakte een flinke stapel bankbiljetten eruit en stopte die rustig in zijn jaszak.

Nog geen minuut later zei hij iedereen gedag en liep hij de winkel uit. Ik wist echt niet wat ik zag. Iemand die wij twee maanden lang hadden begeleid en het vertrouwen hadden gegeven, bleek gewoon geld uit onze kassa te stelen.

Stagiair bekent diefstal van 750 euro en noemt schulden als reden

De volgende ochtend heb ik hem direct gebeld en gevraagd of hij naar de slagerij wilde komen. Eerst ontkende hij alles, maar pas toen ik vertelde dat alles op camera stond, viel het stil aan de andere kant van de lijn.

Hij gaf uiteindelijk toe dat hij het geld had meegenomen. Volgens hem had hij schulden en dacht hij dat niemand het zou merken, maar 750 euro merk je natuurlijk altijd. We hebben direct aangifte gedaan en de stage is per direct beëindigd.

Wat ik misschien nog wel het ergste vind, is dat zoiets je wantrouwend maakt. Je wilt jonge mensen juist een kans geven en ze iets leren. Dat heb ik jarenlang met plezier gedaan. Dat is jammer, want ik geloof nog steeds dat de meeste mensen deugen. Alleen heeft deze stagiair er wel voor gezorgd dat ik voortaan nét iets minder snel iemand volledig vertrouw.”

Schulden kunnen volgens Naïma tot wanhoopsbeslissingen leiden

Naïma Ouled L’Kadi van OMG Games is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Deze zaak kan ik van meerdere kanten belichten. Die van de eigenaar is duidelijk. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ik kan allerlei technische tips geven over het wel/niet openen van de kassa, maar waar ik liever dieper op in wil gaan (ook vanuit mijn achtergrond in de schuldhulpverlening) is het perspectief van de stagiair.

Als hij werkelijk in de schulden zit, zoals hij verklaard heeft, kan het dan zijn dat het een wanhoopsdaad is geweest? Schulden zijn breed. Heb je schulden bij je huisbaas, familie of misschien bij een criminele bende? Er kunnen wat dreigende situaties zijn, waardoor je in één keer in de overlevingsstand terechtkomt en handelt om ervoor te zorgen dat je de situatie overleeft.

Waarom financiële problemen het gedrag van jongeren kunnen beïnvloeden

Een huisbaas kan je je onderdak ontnemen. Je familie kan je uitsluiten en de criminele bende kan je vermoorden of erger. Allemaal zijn ze even dreigend voor je bestaan. Het maakt je zenuwstelsel en je overlevingsmechanisme niet veel uit wat de werkelijke aanleiding is; veiligheid is waar ons brein naar op zoek is.

Goed, dit was meteen het meest extreme voorbeeld. Een ander perspectief kan zijn dat de stagiaire nog bij ouders thuis woont en dat die het slecht hebben. Je ziet dat veel jongeren (vooral jongens) de verantwoordelijkheid voelen om het thuis ‘recht te zetten’. Vaak wanneer er armoede is of waar problematische schulden zijn, gaan zij op zoek naar oplossingen om, wederom, te overleven en hun gezin te helpen.

En misschien waren er geen schulden, maar is er een andere vorm van druk die deze stagiaire voelt. Zoals erbij willen horen, of dat ‘vrienden’ hem hebben uitgedaagd om zoiets te doen. Of misschien wordt er met dat geld een verslaving gevoed. Een ander scenario kan zijn dat hij de kick voelt om te jatten. Zo simpel kan het soms ook gewoon zijn.

We zien vaak alleen het resultaat

Al met al zien we vaak het resultaat van een bepaalde actie die iemand onderneemt, maar we zien niet de gedachten en de gevoelens vooraf. Dat maakt het alsnog niet rechtvaardig of minder erg; dat wil ik hier wel benadrukken! Maar daardoor kunnen we misschien bepaalde dingen beter snappen. Vooral professionals die deze mensen moeten begeleiden om herhaling te voorkomen. Daarvoor is het belangrijk het gedrag van mensen te snappen wanneer ze werkelijk problematische situaties ervaren waarvoor geld nodig is.

Want stel je voor, je wordt gechanteerd of je zusje wordt bedreigd, en jij hebt geen eigen geld om erger te voorkomen. In hoeverre kan jij van een volle kassa afblijven?”

Naïma Ouled L’Kadi is al 17 jaar werkzaam binnen de schulden- en armoedesector. Daar heeft ze meer dan 1000+ mensen begeleid van een leven met schulden naar een leven zonder schulden en zicht op een geldstressvrije toekomst. Zij gelooft dat financiële educatie het antwoord is op deze problematiek en heeft een eigen bedrijf opgericht, OMG Games, waarbij ze met ervaringsgerichte financiële educatie particulieren en professionals uit het veld traint op financiële- vaardigheden, -kennis en mindset. Dat doet ze door haar eigen ontwikkelde bordspel, dat in 2024 de Saganet award gewonnen heeft voor de beste nieuwe serious game van 2024.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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