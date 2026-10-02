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Onderzoek onder 95.559 mensen: meer REM-slaap hangt samen met lager risico op 83 aandoeningen

REM-slaap lijkt met veel meer samen te hangen dan alleen dromen. Nieuw onderzoek onder 95.559 mensen koppelt meer REM-slaap aan een lager risico op 83 aandoeningen, waaronder dementie, Parkinson en hartfalen. Maar betekent dat dat je meer REM-slaap nodig hebt?

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Bovenstaande blijkt uit onderzoek van Capital Medical University in China, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Medicine.

95.559 mensen gevolgd: REM-slaap gelinkt aan 83 aandoeningen

Voor het onderzoek werden gegevens van 95.559 mensen gebruikt. Zij droegen zeven dagen lang een apparaat om hun pols waarmee hun slaappatroon werd gemeten. Zo konden onderzoekers onder meer inschatten hoelang ze sliepen en hoeveel tijd ze in verschillende slaapfases doorbrachten. Vervolgens werden hun gezondheidsgegevens jarenlang gevolgd. De deelnemers waren gemiddeld 56 jaar oud en werden gemiddeld 8,9 jaar gevolgd.

Niet alleen REM-slaap viel op. Ook meer diepe slaap werd in verband gebracht met gezondheidsvoordelen. De onderzoekers zagen daarbij een lager risico op zeven aandoeningen, waaronder depressie, slaapapneu, diabetes type 2 en de ziekte van Parkinson.

6 tot 8 uur slaap hing meestal samen met het laagste risico

De onderzoekers zagen de gunstigste verbanden bij mensen die iedere nacht tussen de zes en acht uur sliepen. Wie minder dan vijf uur per nacht sliep, had juist minder gunstige gezondheidsuitkomsten en een hoger risico op verschillende aandoeningen.

Ook regelmaat lijkt ertoe te doen. Mensen bij wie de slaapduur sterk verschilde van nacht tot nacht of die ’s nachts langere tijd wakker lagen, hadden vaker verschillende gezondheidsproblemen. Zo werden onder meer verbanden gevonden met angstklachten, maagpijn en artrose. Dat betekent overigens niet dat slecht of onregelmatig slapen deze aandoeningen automatisch veroorzaakt.

Kun je zelf zorgen voor meer REM-slaap?

Je REM-slaap rechtstreeks ‘aanzetten’ is lastig. Voldoende en zo ononderbroken mogelijk slapen kan wel helpen om genoeg tijd in de verschillende slaapfases door te brengen. Een vast slaapritme kan daarbij helpen. Iedere dag rond hetzelfde tijdstip naar bed gaan en opstaan wordt in verband gebracht met een betere slaapkwaliteit. Ook alcohol kan een rol spelen. Dat kan de REM-slaap verstoren. Cafeïne kan eveneens je nachtrust beïnvloeden, zeker wanneer je het later op de dag binnenkrijgt.

Daarnaast adviseren slaapexperts om voor het slapengaan tot rust te komen. Een boek lezen, een warme douche nemen of rustig stretchen ligt dan meer voor de hand dan tot het laatste moment door je telefoon scrollen. Regelmatig bewegen en minder blootstelling aan fel licht van telefoons en televisies voor het slapengaan kunnen eveneens bijdragen aan een betere nachtrust.

De onderzoekers benadrukken wel dat slapen geen garantie is dat je nooit dementie, Parkinson of hartproblemen krijgt. Maar dit onderzoek voegt wél nieuw bewijs toe aan het idee dat niet alleen de lengte, maar ook de opbouw en regelmaat van onze slaap samenhangen met onze gezondheid op de langere termijn.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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