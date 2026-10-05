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Opvallende omslag rond de wolf: 75 procent wil beheer, maar meerderheid wil hem niet weg

De wolf mag van veel Nederlanders best in ons land leven, maar niet overal en niet zonder grenzen. Driekwart van de Nederlanders kiest inmiddels voor een vorm van actief wolvenbeheer in het buitengebied. Een kleinere groep vindt dat de natuur haar gang moet gaan.

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Dat komt naar voren uit een opinieonderzoek van Zest Marketing, uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

47 procent is voor het jaarlijks bejagen van wolven

Van de ondervraagden kiest 47 procent voor het jaarlijks bejagen van een aantal wolven. Nog eens 28 procent wil door middel van beheer het aantal wolven uiteindelijk terugbrengen naar nul. Bij elkaar kiest daarmee 75 procent voor actief ingrijpen. 24 procent vindt juist dat de natuur haar gang moet gaan.

Sinds 2023 is vooral die laatste groep kleiner geworden. Destijds wilde 35 procent niet ingrijpen, tegenover 24 procent nu. Het aandeel Nederlanders dat door beheer helemaal geen wolven meer wil, steeg tegelijkertijd van 19 naar 28 procent. De steun voor jaarlijkse bejaging veranderde nauwelijks: die ging van 46 naar 47 procent.

55 procent wil speciale gebieden waar wolven mogen leven

Dat betekent overigens niet dat een meerderheid de wolf helemaal uit Nederland wil laten verdwijnen. Zo vindt 55 procent dat er speciale gebieden moeten komen waar wolven kunnen leven. Nog eens 17 procent vindt dat wolven in heel Nederland moeten kunnen voorkomen. De eerdergenoemde 28 procent wil uiteindelijk helemaal geen wolven meer in ons land.

Ook is er behoorlijk wat steun voor een maximumaantal wolven. Bijna twee derde (64 procent) vindt dat de overheid zo’n maximum moet vaststellen. In 2021 was dat nog 53 procent. 8 procent is tegen zo’n grens. Daarnaast vindt 53 procent dat de landelijke en provinciale politiek meer mogelijkheden moet krijgen om de omvang van de wolvenpopulatie te reguleren.

28 procent wil probleemwolven afschieten, steun daarvoor groeit

Ook als wolven voor problemen zorgen, kiest een meerderheid voor ingrijpen. Over de manier waarop lopen de meningen uiteen. Zo wil 29 procent wolven verjagen op plekken waar kwetsbare diersoorten voorkomen. 28 procent kiest voor het afschieten van wolven die problemen veroorzaken en 27 procent wil het aantal wolven in bepaalde gebieden door bejaging verkleinen. 15 procent vindt dat mensen niet moeten ingrijpen.

Sinds 2023 is er meer steun gekomen voor het afschieten van probleemwolven. Dat percentage steeg van 20 naar 28 procent. Verjagen werd juist minder populair: dat daalde van 38 naar 29 procent. Ook bij aanvallen op vee verschuiven de voorkeuren. Vier op de tien ondervraagden kiezen voor een combinatie van het vergoeden van schade en het afschieten van wolven die vee aanvallen. In 2023 koos nog 30 procent voor die aanpak.

56 procent wil beschermde status kunnen herzien als omstandigheden veranderen

Ook de beschermde status van dieren hoeft volgens een meerderheid niet per definitie voor altijd hetzelfde te blijven. 56 procent vindt dat zo’n status opnieuw beoordeeld moet kunnen worden als omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als een populatie sterk groeit of er meer schade ontstaat. In 2023 vond 52 procent dat.

Volgens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wijzen de resultaten erop dat de discussie over de wolf verandert. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat het debat volgens hem steeds minder draait om simpelweg ‘voor of tegen’ de wolf zijn en meer om de vraag waar wolven kunnen leven en wanneer moet worden ingegrepen.

Daarbij is wel van belang dat het opinieonderzoek in opdracht van de Jagersvereniging zelf is uitgevoerd. De organisatie behartigt de belangen van jagers en heeft daarmee zelf een positie in het maatschappelijke debat over wild- en wolvenbeheer.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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