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Wolf zorgt voor haast in Den Haag: kabinet wil nieuwe regels nog deze zomer invoeren en de Kamer passeren

De wolf is al langer een onderwerp van discussie, net als strengere regels eromheen. Hoewel een deel van de bevolking voor harder ingrijpen is, is er tegelijkertijd een wil voor extra bescherming van de beschermde diersoort.

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Toch gaat het beleid nog niet snel genoeg als het aan het kabinet ligt. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) wil nog voor het zomerreces strengere wolvenregels invoeren. Als de Tweede Kamer daar niet snel mee instemt, zegt hij de Kamer te kunnen passeren. Dat bevestigt hij tegenover Hart van Nederland.

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Strengere regels voor de wolf

Waarom de staatssecretaris zo snel wil ingrijpen? Volgens Erkens is „niets doen geen optie meer”. Provincies vragen al langer om meer ruimte om in te grijpen bij gevaarlijke wolven. Vooral zogenoemde probleemwolven moeten sneller kunnen worden aangepakt. „Ik vind het onverantwoord om het over de zomer heen te tillen.”

🐺 Welke regels liggen klaar? Eerder dit jaar kondigde het kabinet al maatregelen aan omtrent de wolf, die nu nog niet van kracht zijn. Maar mocht je straks zelf oog in oog met een wolf komen te staan dan heb je, als het aan het kabinet ligt, iets meer vrijheid als het gaat om het verjagen van het dier, schreef Metro al eerder. Het is nog steeds niet voor iedereen toegestaan om wolven te verjagen met rubber- en paintballkogels, maar voor provincies en gemeenten is dat straks wel het geval. Als er bijvoorbeeld een school is waar een wolf meerdere keren te dicht bij kinderen kwam, dan kunnen zij de wolf op deze manier verjagen, mits er een vergunning voor is. Mocht dit geen effect hebben en het blijkt echt nodig te zijn dat de wolf wordt afgeschoten, dan verloopt het regelen van een vergunning hiervoor voortaan een stuk sneller. Ook is de definitie van een ‘probleemwolf’ met deze stap in de wet vastgelegd, zoals na bijvoorbeeld een reeks aanvallen op vee of als de wolf voor gevaarlijke situaties bij de mens zorgt.

Beleid kan zo worden ingevoerd

De VVD-staatssecretaris zegt dat de (bovenstaande) regels al klaarliggen en direct kunnen worden ingevoerd. De Kamer krijgt nog één kans om erover te praten met Erkens. Maar als het onderwerp niet op tijd wordt ingepland, wil hij de wetgeving alsnog voor het zomerreces invoeren.

Volgens hem is namelijk de impact van wolvenincidenten groot voor inwoners, recreanten, ondernemers en lokale gemeenschappen. „Hoe dichter de wolf bij de mens komt, hoe kleiner het draagvlak voor dit dier wordt”, zegt Erkens tegen de Telegraaf.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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