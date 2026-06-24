Livia Guldie
Livia Guldie Binnenland 24 jun 2026
Leestijd: 2 minuten

Wolf zorgt voor haast in Den Haag: kabinet wil nieuwe regels nog deze zomer invoeren en de Kamer passeren

wolf strenger beleid wolvenregels regels tweede kamer staatssecretaris kabinet coalitie probleemwolf
Foto: Pexels

De wolf is al langer een onderwerp van discussie, net als strengere regels eromheen. Hoewel een deel van de bevolking voor harder ingrijpen is, is er tegelijkertijd een wil voor extra bescherming van de beschermde diersoort.

Toch gaat het beleid nog niet snel genoeg als het aan het kabinet ligt. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) wil nog voor het zomerreces strengere wolvenregels invoeren. Als de Tweede Kamer daar niet snel mee instemt, zegt hij de Kamer te kunnen passeren. Dat bevestigt hij tegenover Hart van Nederland.

Strengere regels voor de wolf

Waarom de staatssecretaris zo snel wil ingrijpen? Volgens Erkens is „niets doen geen optie meer”. Provincies vragen al langer om meer ruimte om in te grijpen bij gevaarlijke wolven. Vooral zogenoemde probleemwolven moeten sneller kunnen worden aangepakt. „Ik vind het onverantwoord om het over de zomer heen te tillen.”

Beleid kan zo worden ingevoerd

De VVD-staatssecretaris zegt dat de (bovenstaande) regels al klaarliggen en direct kunnen worden ingevoerd. De Kamer krijgt nog één kans om erover te praten met Erkens. Maar als het onderwerp niet op tijd wordt ingepland, wil hij de wetgeving alsnog voor het zomerreces invoeren.

Volgens hem is namelijk de impact van wolvenincidenten groot voor inwoners, recreanten, ondernemers en lokale gemeenschappen. „Hoe dichter de wolf bij de mens komt, hoe kleiner het draagvlak voor dit dier wordt”, zegt Erkens tegen de Telegraaf.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Livia Guldie
Geschreven door Livia Guldie

Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

Reacties