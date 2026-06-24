Wolf zorgt voor haast in Den Haag: kabinet wil nieuwe regels nog deze zomer invoeren en de Kamer passeren
De wolf is al langer een onderwerp van discussie, net als strengere regels eromheen. Hoewel een deel van de bevolking voor harder ingrijpen is, is er tegelijkertijd een wil voor extra bescherming van de beschermde diersoort.
Toch gaat het beleid nog niet snel genoeg als het aan het kabinet ligt. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) wil nog voor het zomerreces strengere wolvenregels invoeren. Als de Tweede Kamer daar niet snel mee instemt, zegt hij de Kamer te kunnen passeren. Dat bevestigt hij tegenover Hart van Nederland.
Strengere regels voor de wolf
Waarom de staatssecretaris zo snel wil ingrijpen? Volgens Erkens is „niets doen geen optie meer”. Provincies vragen al langer om meer ruimte om in te grijpen bij gevaarlijke wolven. Vooral zogenoemde probleemwolven moeten sneller kunnen worden aangepakt. „Ik vind het onverantwoord om het over de zomer heen te tillen.”
Beleid kan zo worden ingevoerd
De VVD-staatssecretaris zegt dat de (bovenstaande) regels al klaarliggen en direct kunnen worden ingevoerd. De Kamer krijgt nog één kans om erover te praten met Erkens. Maar als het onderwerp niet op tijd wordt ingepland, wil hij de wetgeving alsnog voor het zomerreces invoeren.
Volgens hem is namelijk de impact van wolvenincidenten groot voor inwoners, recreanten, ondernemers en lokale gemeenschappen. „Hoe dichter de wolf bij de mens komt, hoe kleiner het draagvlak voor dit dier wordt”, zegt Erkens tegen de Telegraaf.
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