Aantal wolvenaanvallen op vee afgelopen jaar fors gestegen, één provincie plots op nul

Wolven hebben vorig jaar opnieuw veel vaker schapen en ander vee aangevallen. Tot en met oktober zijn er 840 aanvallen op dieren geregistreerd, waarmee het record van 770 aanvallen in heel 2024 wordt verbroken. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12. Deze organisatie behandelt voor de provincies wolvenzaken.

Cijfers van november zijn nog niet compleet, maar van 48 meldingen is al bevestigd dat een wolf de aanstichter van de schade was, wat het totaal op 888 brengt. Het is aannemelijk dat het totale aantal van 2025 nog verder toeneemt. Van 212 meldingen van vermoedelijke wolvenschade uit november en december is nog niet aangetoond dat het om wolven ging.

Ruim de helft van de wolvenaanvallen vond plaats in Gelderland. De wolf sloeg daar in 2025 zeker 434 keer toe. In heel 2024 waren dat er 403. Van 92 meldingen van Gelderse landeigenaren is de oorzaak nog niet bekend. In Zeeland is voor het eerst sinds 2019 geen melding gedaan van vermoedelijke wolfschade.

Onvoldoende preventieve maatregelen

In veel provincies kunnen veehouders subsidie aanvragen voor de bescherming van hun dieren tegen de wolf. Met het geld kunnen ze onder meer een raster plaatsen, een omheining waar een wolf niet door, onder of over kan. Een goed geplaatst raster verkleint de kans op een aanval aanzienlijk. Uit de gegevens van BIJ12 blijkt dat bijna 90 procent van de landeigenaren onvoldoende preventieve maatregelen had getroffen om schade door wolven te voorkomen. Bij slechts 66 aanvallen had de eigenaar een goed geplaatst raster.

Boeren zijn niet verplicht een vermoedelijke aanval van een wolf te melden aan BIJ12. Ook zijn alleen de aanvallen meegeteld waarbij met zekerheid vaststaat dat een wolf de schade heeft veroorzaakt. Het werkelijke aantal aanvallen kan daarom nog hoger liggen.

ANP

