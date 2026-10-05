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44 procent ziet beleggen als gokken: Nederlanders laten volgens experts veel rendement liggen

Bijna de helft van de Nederlanders vergelijkt beleggen met gokken in een casino, blijkt uit recent ING-onderzoek. Tegelijk staat er ruim 552 miljard euro op Nederlandse spaarrekeningen. Volgens experts kan onze voorkeur voor zekerheid ons op lange termijn rendement kosten.

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Door niet te beleggen laten Nederlanders niet alleen kansen voor zichzelf liggen, maar lopen ook de economie en samenleving voordelen mis, schrijft EenVandaag.

Nederlanders hebben ruim 552 miljard euro op spaarrekeningen staan

We zijn een echt spaarland: volgens De Nederlandsche Bank (DNB) hadden alle Nederlanders eind juni samen voor 552,6 miljard euro aan spaargeld uitstaan. Bovendien stond op onze betaalrekeningen ook nog eens 113 miljard euro in totaal. Beleggingen in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen waren goed voor ‘slechts’ 234 miljard euro.

Dat verrast hoogleraar finance aan Tilburg University Rik Frehen niet. „Sparen geeft een gevoel van zekerheid. Je weet wat je krijgt op een spaarrekening”, zegt hij tegen EenVandaag. Beleggen wordt vaker als risicovol gezien. Disclaimers als ‘je kunt een deel van je inzet verliezen’ bevestigen dat angstbeeld, ziet ook Milou Brand. Zij maakt de podcast Jong Beleggen.

Is beleggen echt gokken? Hoogleraar Rik Frehen ziet een belangrijk verschil

Toch blijft beleggen niet zonder risico: volgens Frehen is het wel degelijk mogelijk om een deel van je inleg te verliezen. „Maar de ene belegging is de andere niet”, benadrukt hij.

Maar hoe zorg je ervoor dat je je toch geen zorgen maakt dat je je inleg verliest? „Zo kijk ik niet elke dag naar al die groene en rode cijfers”, vertelt de podcaster. „Dagkoersschommelingen hebben soms inderdaad wel wat weg van een casino. Maar ik beleg ook voor mijn pensioen, dan moet je naar de langetermijngolven van de economie kijken. Die zijn stabieler, geven minder risico en een hoger rendement.”

6 procent tegenover 1,2 procent: zo verschilden beleggen en sparen sinds 2002

Uit cijfers blijkt dat beleggen je duidelijk meer geld oplevert dan sparen: beleggingen tussen 2002 en 2025 leverden een gemiddeld rendement van 6 procent op. Ter vergelijking: in diezelfde periode verdiende je aan sparen maar gemiddeld 1,2 procent. „Sparen geeft zekerheid, maar het enige wat je zeker weet, is dat je geld verliest”, zegt Frehen.

Dat zit namelijk zo: de rente die je op je spaarrekening krijgt, ligt meestal onder het niveau van de inflatie. „Het bedrag op je spaarrekening groeit dan wel, maar je kunt van dat geld minder kopen als de inflatie hoger is dan de rente”, legt Brand uit.

Veel Nederlanders lopen geld mis door niet te beleggen

Beide experts zijn het erover eens dat veel Nederlanders geld mislopen door niet te beleggen. Maar ook onze economie heeft er volgens hen last van. „We zetten ons geld niet aan het werk.” Beleggen betekent namelijk ook investeren.

Want: door een aandeel te kopen, stop je geld in een bedrijf. En met dat geld kan het weer investeringen doen, waardoor het bedrijf kan groeien. Dat is goed voor de economie en het verdienvermogen van Nederland.

Bij jongeren zie je toch een opvallende trend: 40 procent van de 25- tot 34-jarigen belegt, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde. „We moeten wel”, zegt Brand van de podcast Jong Beleggen. „De spaarrente is niet voldoende ten opzichte van de inflatie, dus we moeten naar een alternatief zoeken: anders dan vroeger.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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