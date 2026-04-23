Veilig Thuis: meer meldingen van vermoeden huiselijk geweld of kindermishandeling

Het aantal mensen dat aanklopt bij Veilig Thuis blijft stijgen. In 2025 werd er 315.000 keer contact gezocht vanwege vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Dat leidde tot meer meldingen en een flinke toename in het aantal adviezen. Opvallend is dat vooral mensen uit de directe omgeving van de getroffenen vaker om hulp vragen.

Meer meldingen en adviezen Veilig Thuis

De stijging is duidelijk zichtbaar in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Veilig Thuis. In 2025 kwamen er 136.000 meldingen binnen, 5 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal adviezen steeg nog harder, met 16 procent naar 179.000.

In totaal zochten mensen 315.000 keer contact. Daarbij gaat het om slachtoffers, maar ook om bezorgde omstanders en professionals die signalen opvangen. De groei van het aantal adviesvragen laat zien dat Veilig Thuis vaker al in een vroeg stadium wordt gecontacteerd.

Wat is het verschil tussen een melding en een advies?

Wie contact opneemt met Veilig Thuis kan kiezen tussen advies vragen of een melding doen. Bij een advies krijgt iemand handvatten om zelf verder te handelen, zonder dat de organisatie direct ingrijpt.

Bij een melding ligt dat anders. Dan wordt de verantwoordelijkheid voor de situatie overgenomen en komt Veilig Thuis daadwerkelijk in actie. Dat gebeurt vooral als de situatie te complex of onveilig is om zelf op te lossen.

Campagnes en betere bereikbaarheid spelen mee

Volgens de onderzoekers kan de stijging deels worden verklaard door meer bewustwording. Campagnes roepen mensen op om signalen serieus te nemen en contact op te nemen bij twijfel.

Daarnaast is de drempel lager geworden. De website is vernieuwd en de chatfunctie beter bereikbaar, waardoor mensen sneller hulp zoeken of advies vragen. Ook is Veilig Thuis vaker aanwezig op plekken als scholen, ziekenhuizen en wijkcentra.

Vooral professionals melden bij Veilig Thuis

Het grootste deel van de meldingen bij Veilig Thuis komt nog altijd van professionals. In 2025 was 91 procent van de meldingen beroepsmatig, vooral afkomstig van politie, zorg en onderwijs.

Tegelijkertijd is er een verschuiving zichtbaar bij adviezen. Steeds vaker zijn het juist familieleden, vrienden of buren die contact opnemen. Bijna de helft van de adviezen komt inmiddels uit deze directe omgeving.

Kindermishandeling en partnergeweld meest gemeld

De meeste meldingen en adviezen gaan over kindermishandeling. Ongeveer de helft van alle contacten heeft daarmee te maken.

Daarnaast speelt geweld tussen (ex-)partners een grote rol. Dat komt voor in 39 procent van de meldingen en een kwart van de adviezen. Andere vormen, zoals ouderenmishandeling of geweld tegen ouders, worden minder vaak gemeld.

De cijfers laten zien dat het onderwerp leeft en dat steeds meer mensen signalen herkennen en actie ondernemen. Tegelijkertijd benadrukken ze hoe groot het probleem van huiselijk geweld nog altijd is.

