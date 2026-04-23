Gewonden door frontale botsing tussen treinen in Denemarken

Bij een frontale botsing tussen twee passagierstreinen in Denemarken zijn zeventien gewonden gevallen. De toestand van vijf slachtoffers is kritiek. Het ongeluk gebeurde bij Hillerød, een stad op ongeveer 30 kilometer ten noorden van Kopenhagen.

De lokale treinen botsten donderdag rond 06.30 uur frontaal op elkaar. De regionale hulpdiensten maakten anderhalf uur na het ongeluk bekend dat alle inzittenden de treinen hadden verlaten en dat alle gewonden waren weggevoerd. Zij noemden later op een persconferentie het aantal slachtoffers. Volgens de politie zaten bijna veertig mensen in de treinen.

De krant Ekstra Bladet deelde kort na het ongeluk een foto waarop te zien is dat de neus van beide treinen flink is beschadigd. Brokstukken van de voertuigen liggen deels naast het spoor. Het is niet bekend hoe het met de machinisten gaat. Ook is nu niet duidelijk hoe het komt dat de lokale treinen tegen elkaar botsten. De politie zegt hier nog geen details over te kunnen delen.

Burgemeester Trine Egetved van Gribskov meldde eerder dat er „veel” gewonden zijn. Ze stelt geschokt te zijn en heeft haar medeleven betuigd. Ze zegt dat de betrokken spoorlijn veel wordt gebruikt door inwoners van haar gemeente. Het spoor en de weg ernaast zijn vanwege het ongeluk naar verwachting voor langere tijd gesloten.

ANP

