Telefoon Veilig Thuis roodgloeiend vanwege dreigende femicide, ooit ‘gezinsdrama’ genoemd

Na meerdere berichten over vrouwen die door hun (ex)-partner om het leven zijn gebracht, stond in juni de telefoon roodgloeiend bij Veilig Thuis. Dit landelijke advies- en meldpunt voor huiselijk geweld werd vanwege dreigende femicide 25.127 keer gebeld.

Dat meldt de NOS vanmorgen. Bellers vragen advies over hoe om te gaan met controlerende, stalkende en gewelddadige partners of familieleden. Het aantal is telefoontjes is volgens Veilig Thuis een record en ligt 31 procent hoger dan in juni vorig jaar.

Voor wie wil weten wat femicide precies is: dit zijn de signalen. Onlangs berichtte Metro over een oproep van een vrouw die een oproep deed voor een nieuw noodnummer, 116, in verband met huiselijk geweld (zie de video hierboven). Barbara’s zus Gea werd vermoord door haar man.

Bewustzijn femicide

Het bewustzijn rondom femicide, het vermoorden van een vrouw omdat ze een vrouw is, lijkt te groeien. Lang werden deze misdaden nog een ‘gezinsdrama’ genoemd, maar inmiddels is de term femicide bekender en meer ingeburgerd. Dat is niet zonder reden. Jaarlijks komen 40 tot 50 vrouwen om het leven door geweld als gevolg van vrouwenhaat.

Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman zorgde begin dit jaar ook voor het onder de aandacht brengen van het onderwerp femicide. Zij maakte acht veel beluisterde afleveringen voor een podcast met de naam Zij is van mij.

Protestmars tegen femicide

De feministische beweging Dolle Mina houdt vandaag in Rotterdam een protestmars tegen femicide. Deelnemers eisen dat femicide in de wet wordt vastgelegd als gendergerelateerd geweld, dat psychisch geweld voorafgaand aan de moord ook strafbaar wordt en er versneld meer noodopvang beschikbaar komt.

In februari ‘keerden de Dolle Mina’s terug op straat’. Metro sprak een aantal van hen, onder meer over het feit dat de eerste actie om aandacht te vragen voor vrouwenrechten al weer 55 jaar geleden was. De conclusie na al die tijd: „We moeten weer van ons laten horen.”

Stille tocht in Gouda

Gisteravond werd er een stille tocht gehouden voor de 39-jarige vrouw die op 15 juli in Gouda werd doodgeschoten. De tocht, waarbij ook over femicide werd gesproken, werd bijgewoond door naar schatting honderd mensen.

Deelnemers, onder wie veel familieleden, liepen een tocht vanaf een wijkcentrum in Gouda naar de plek waar de vrouw om het leven werd gebracht. Daar legde de familie bloemen neer en er werden kaarsen aangestoken. Ook was er muziek en een toespraak van wethouder Ineke Schaddelee, die sprak over femicide. Verder had de organisator witte ballonnen geregeld, die werden opgelaten.

De vrouw werd in Gouda op straat doodgeschoten. De vermoedelijke dader is haar ex-partner, de 53-jarige Driekus K. Hij maakte enkele uren na zijn daad een einde aan zijn leven.

