Scholen zien steeds meer dakloze kinderen: ‘We falen als samenleving’

Kinderen die in auto’s slapen, bij familie verblijven of met hun moeder in de vrouwenopvang zitten: de gevolgen van het woningtekort worden steeds zichtbaarder. Vooral in de sociale huursector is de druk groot, en scholen merken dat direct.

Steeds meer leerlingen kampen met instabiele thuissituaties of zijn zelfs dakloos. Leerkrachten zien hoe deze onzekerheid hun welzijn en schoolprestaties beïnvloedt en trekken aan de bel. Scholen vragen dan ook vaker om hulp voor deze kwetsbare groep. Uit nieuwe cijfers van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat het aantal dak- en thuisloze leerlingen toeneemt. Daarmee wordt de impact van de woningcrisis ook in het klaslokaal pijnlijk duidelijk, schrijft het AD.

Dakloze kinderen

Vorig jaar werden er bij het Jeugdeducatiefonds vanuit basisscholen 75 aanvragen gedaan voor hulp aan dak- en thuisloze kinderen. Dat kon gaan om geld voor kleding, schoolspullen, kussens en dekens, of zelfs voor opvang in hotels.

Voorzitter van het Jeugdeducatiefonds Hans Spekman noemt de geluiden vanuit het onderwijs ‘misselijkmakend’. „We falen als samenleving”, zegt hij. „Het is extreem ontwrichtend voor een kind om geen eigen thuis te hebben. Steeds weer op de bank slapen bij een ander familielid, bij vreemden of in de opvang: kinderen gaan eraan kapot.” Volgens hem voelen kinderen zich vaak onveilig en komen schoolprestaties zwaar onder druk te staan.

Opvang daklozen

Locaties voor daklozen- en vrouwenopvang zitten door het aanhoudende woningtekort overvol. Spekman constateert dat de situatie al zo nijpend is dat gezinnen er maanden of zelfs jaren moeten blijven, terwijl de plekken daar niet op zijn ingericht. „Kinderkleren, knuffels, degelijke heel basale dingen zijn er niet”, zegt Spekman. „Heel veel van deze kinderen hebben dan nog eens de neiging om zichzelf weg te cijferen, omdat ze bang zijn dat het slecht is voor hun moeder als zij er wat van zeggen.”

„Ik zie nu een nieuwe trend opkomen, en daar zitten gewoon heel veel kinderen bij die er ook aan kapotgaan. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik snap niet dat we daar niets aan doen”, zegt Spekman tegen het AD.

Eind vorig jaar vond er in 57 Nederlandse gemeenten nog een grote daklozentelling plaats. Daarbij werden in totaal 28.721 dak- en thuisloze personen geteld, onder hen zaten 4000 dakloze kinderen. Daarnaast bleken 7415 kinderen indirect betrokken bij een situatie van een dak- of thuisloze ouder.

Kinderen zonder thuis

Bij het Jeugdeducatiefonds zijn 1200 basisscholen aangesloten en 300 scholen staan op de wachtlijst. De voorbeelden die bij de organisatie binnenkomen zijn schrijnend. Zo wilde een leerkracht een knutselwerk meegeven aan een scholier om het thuis aan de muur te hangen. „Toen zei dat jochie: ik heb geen muur, want we slapen in de auto”, aldus Spekman. „Toen hebben wij hotelkosten betaald en uiteindelijk hebben die mensen weer een plek gevonden.”

Spekman spreekt het kabinet aan, maar ook gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. „Ik word er gewoon heel boos over”, zegt Spekman. „De samenleving moet wakker geschud worden. We moeten dit veranderen en beter omkijken naar elkaar. Je gunt die kinderen het beste, en die ouders ook.”

