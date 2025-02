Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal daklozen opnieuw gestegen, nu 33.000 mensen dakloos in Nederland

Het aantal dakloze mensen is voor het tweede jaar op rij gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2024 waren zo’n 33.000 mensen dakloos. In 2022 ging het nog om zo’n 27.000 mensen. Hierbij gaat het alleen om het aantal geregistreerde daklozen: het werkelijke aantal ligt hoger.

Het clichébeeld van een dakloze man of vrouw, verslaafd aan drugs en drank, bedelend om geld, gaat inmiddels niet meer op. In de media lees je steeds vaker verhalen van mensen met een baan, en zelfs kinderen, die op straat komen te staan. Door een echtscheiding, woningnood, inflatie, noem maar op.

Oorzaken van dakloosheid

Wat een belangrijke rol speelt bij de toename van dakloosheid, is de woningnood, die steeds verder oploopt. Intussen stijgt ook de inflatie: de dagelijkse boodschappen zijn voor velen te duur, kosten voor huur lopen steeds verder op. Steeds meer mensen komen financieel gezien in de knel. Metro schreef al eerder een serie artikelen over dakloze jongeren.

Onder daklozen verstaat het CBS mensen die buiten slapen, in hun auto, in een kraakpand of vakantiewoning of mensen die gebruikmaken van de noodopvang. Ook mensen zonder eigen onderdak, die tijdelijk bij familie, vrienden of kennissen verblijven, worden als dakloos aangemerkt. Voor voorzieningen als daklozenopvang kunnen mensen een dakloosheidsuitkering aanvragen bij de gemeente.

Berekening aantal daklozen

Het CBS maakte voor de berekening gebruik van registraties bij de opvang, voor een bijstandsuitkering of bij de reclassering. Daarnaast maakte het CBS een schatting van het aantal dakloze mensen dat niet in deze registers voorkomt.

Volgens het CBS staat de overgrote meerderheid, zo’n 70 procent van de dakloze mensen, nergens geregistreerd. Dit maakt dat de cijfers geen nauwkeurig beeld geven: het CBS geeft toe dat het aantal van 33.000 om een schatting gaat. Dakloze mensen zijn niet altijd terug te vinden in registraties, omdat zij niet altijd gebruikmaken van voorzieningen of niet in aanraking gekomen met eerder genoemde instanties. Om toch een indicatie van deze ‘verborgen groep’ te geven, heeft het CBS een schattingsmethode ontwikkeld.

Verschil met grote steden

Bijna de helft van de dakloze mensen in Nederland is in het buitenland geboren: zo’n 37 procent buiten Europa. Er is duidelijk verschil merkbaar in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam Den Haag, Utrecht en de rest van het land. In steden is ruim 70 procent van de dakloze mensen buiten Europa geboren of ze hebben ouders die buiten Europa zijn geboren. Buiten de steden liggen die verhoudingen anders, daar is zo’n 48 procent buiten Nederland geboren. Veruit de meerderheid van de daklozen, 83 procent, is man. De meeste zijn tussen de 27 en 50 jaar oud.

Eind aan dalende trend daklozen

Nu het aantal daklozen voor het tweede jaar op rij is gestegen, komt er een einde aan de dalende trend die is ingezet in 2018. Door de toename van het aantal dakloze vrouwen en jongeren, tussen 18 en 27 jaar, veranderde de samenstelling van deze groep.

Vorige Volgende

Reacties