Politie waarschuwt voor Engelse ‘klusjesmannen’: ‘Meld dit meteen bij ons’

Mocht je één dezer dagen een Engelssprekende ‘klusjesman’ aan de deur krijgen, kun je maar beter extra voorzichtig zijn. Volgens de politie gaan zulke types momenteel deuren langs en bieden ze spotgoedkope klusjes aan, maar lichten ze je uiteindelijk op.

Op sociale media laat de politie weten dat ze al meerdere meldingen hebben gekregen uit Breda en Etten-Leur over personen die zich voordoen als Engelse klusjesmannen. Zij bieden klusjes aan voor een klein bedrag, maar komen vervolgens met een grote rekening aanzetten.

Groot verschil bedrag

De politie heeft inmiddels meerdere meldingen ontvangen van mensen die in Breda en Etten-Leur wonen en zijn opgelicht door de Engelssprekende mannen. De mannen komen aan de deur en beweren voor een Engels schoonmaakbedrijf te werken. Vaak bieden ze in eerste instantie hun diensten aan voor een prijs van 20 euro, maar presenteren vervolgens een rekening die oploopt tot wel 1000 euro.

Signalement doorgeven

Volgens de politie is het belangrijk om extra alert te zijn op deze truc. „Komt er iemand aan de deur die zulke diensten aanbiedt, meld dit dan direct bij ons”, zo schrijven ze. Het is daarbij belangrijk dat je zoveel mogelijk details over de mannen deelt, zoals bijvoorbeeld hun uiterlijk, wat voor kleding ze droegen en het voertuig waarmee zij zich verplaatsen. Mocht je de ‘klusjesmannen’ aan je deur krijgen, dan kun je het beste de politie bellen via 0900‑8844.

