Vier jaar cel voor brandstichting binnenstad Arnhem

De rechtbank in Arnhem heeft vrijdag vier jaar cel opgelegd aan de 58-jarige Koert H. voor het stichten van brand in de Arnhemse binnenstad. Door de enorme brand werden in de nacht van 5 op 6 maart vorig jaar tien historische panden verwoest.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel tegen Arnhemmer H. geëist. De rechtbank vond de strafeis te hoog, omdat die meer leek aan te sluiten op een gerichte aanslag. Daarvan is geen sprake geweest. Het ging om „een impulsieve en asociale actie, die volledig uit de hand is gelopen”, aldus de rechtbank.

Voor twee medeverdachten had het OM vrijspraak gevraagd. De rechtbank volgde die eis. Volgens de rechter is niet vastgesteld dat dit tweetal (31 en 42 jaar oud) een actieve bijdrage aan de brandstichting heeft geleverd.

Enorme schade

H. heeft een container met karton in brand gestoken, achter een winkelpand in de Varkensstraat. Kort daarna ontwikkelde zich een grote uitslaande, verwoestende brand. De schade was enorm. Er vielen geen doden of gewonden. Dat laatste is volgens de rechtbank te danken aan „het kordate optreden van enkele bewoners en de onvermoeibare inzet van de hulpdiensten”.

De omvang van de schade en het leed dat slachtoffers is berokkend, is enorm, overwoog de rechter in het vonnis. „In de binnenstad van Arnhem is een gapend gat zichtbaar op de plek waar deze mensen leefden en werkten.”

Bewijs

H. heeft ontkend. Het bewijs bestaat onder meer uit camerabeelden en geluidsopnamen, die zowel door de politie als door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut grondig zijn onderzocht. Bovendien heeft de 31-jarige medeverdachte verklaard dat H. met een aansteker om de container heen liep en deze aanstak. Volgens de rechtbank is er geen reden om aan het waarheidsgehalte van deze verklaring te twijfelen.

De rechtbank heeft H. ook een maatregel opgelegd waarmee hij na het uitzitten van zijn celstraf in de gaten kan worden gehouden. Daarnaast mag hij vijf jaar lang Arnhem niet in.

Twintig gedupeerden hebben in het kader van het strafproces een schadevergoeding ingediend. H. moet in totaal ruim 208.000 euro betalen.

ANP

