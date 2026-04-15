Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NAC vecht besluit KNVB aan duel met Go Ahead geldig te verklaren

NAC Breda stapt naar de rechter. De Eredivisieclub doet dat na het besluit van de aanklager betaald voetbal en het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB in de veelbesproken paspoortkwestie. NAC wilde dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ongeldig zou worden verklaard of overgespeeld vanwege het meespelen van Dean James, die niet speelgerechtigd zou zijn geweest. Dat gebeurde niet.

„NAC heeft besloten dat zij door de rechter gaat laten toetsen of het competitiebestuur tot dit besluit mocht komen dan wel of de wedstrijd alsnog ongeldig moet worden verklaard en moet worden overgespeeld. Dit zal NAC doen in een kortgedingprocedure. In afwachting van de juridische procedure zal NAC voorlopig geen verdere inhoudelijke mededelingen doen”, aldus de club.

NAC trok in maart de speelgerechtigdheid van Go Ahead-speler James in twijfel na de met 6-0 verloren Eredivisiewedstrijd. Hij zou als international van Indonesië mogelijk het Nederlanderschap zijn verloren en zo geen werkvergunning hebben. Daaropvolgend besloten diverse clubs spelers die tot Surinamer of Indonesiër zijn genaturaliseerd tijdelijk niet op te stellen. Inmiddels zijn de meesten van hen weer speelgerechtigd, ook James.

Onwetendheid

De aanklager betaald voetbal besloot James niet te straffen en wees op de onwetendheid van spelers en clubs. Het competitiebestuur besloot de wedstrijd tussen NAC en Go Ahead niet ongeldig te verklaren.

„De afgelopen week heeft NAC dit besluit en de mogelijke vervolgstappen zorgvuldig bestudeerd en hierover advies ingewonnen. Daarnaast heeft NAC een gesprek met het competitiebestuur gehad waarin het besluit is besproken en zowel het competitiebestuur als NAC hun standpunten heeft benoemd”, aldus de club uit Breda.

ANP

Reacties