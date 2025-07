Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel geld kost het om één asielzoeker op te vangen in Nederland

Het onderwerp ‘asiel’ is al maanden niet uit de politiek weg te slaan. Er wordt volop gesproken over strengere asielwetten, nieuwe regels en de manier waarop Nederland met asielzoekers omgaat. Het debat is fel en soms emotioneel geladen. Sommige mensen vinden dat Nederland te veel asielzoekers opvangt en dat de regels strenger moeten worden. Anderen maken zich juist zorgen over de menselijkheid van de opvang en vinden dat Nederland meer verantwoordelijkheid moet nemen.

Onlangs zijn er nieuwe asielwetten aangenomen in de Tweede Kamer die de regels rondom toelating en opvang moeten verscherpen – met als gevolg dat de asielinstroom omlaag zou moeten gaan. Toch blijft het onderwerp complex. Want hoe zit het nou echt als we kijken naar de opvang van asielzoekers? Kost het ons inderdaad zoveel geld als vaak wordt beweerd?

Kosten per asielzoeker

RTL Z zocht dit uit, en vat als conclusie alvast samen: ‘Ons systeem is duur, heel duur’. Dit is hoe deze procedure gaat: als iemand in ons land asiel aanvraagt, wordt hij of zij opgevangen in een azc, een asielzoekerscentrum. Deze vorm van opvang is het ‘goedkoopst’. Hoeveel dat dan in totaal mag zijn? Zo’n 33.000 euro per asielzoeker per jaar, blijkt uit Kamervragen van de Voorjaarsnota.

Maar waar wordt dat geld allemaal aan uitbesteedt? In het totale bedrag zit bijvoorbeeld huisvesting in het azc, gezondheidszorg, levensonderhoud zoals maaltijden en toiletartikelen en het personeel van het COA.

Kosten noodopvang voor asielzoekers

Een deel van de asielzoekers kan niet meer terecht in de reguliere asielzoekerscentra. Die zitten vol, en veel gemeenten staan niet te springen om een nieuw azc te openen. Daarom wordt er uitgeweken naar noodopvanglocaties, zoals schepen, omgebouwde kantoren, hotels en evenementenhallen. Die noodopvang is vaak flink duurder en jaagt de totale kosten voor de asielopvang omhoog.

Neem bijvoorbeeld de veerboot The Galaxy, die door de Rijksoverheid wordt gehuurd voor de opvang van asielzoekers. Daar verblijven ongeveer vijftienhonderd mensen, en de kosten daarvan lopen op tot wel 100.000 euro per dag. Ook op de Silja verblijven asielzoekers, inmiddels zo’n 2000, en ook die boot kost de overheid een ton aan huur, per dag.

Per dag kwijt

De opvang van 3500 asielzoekers op een noodlocatie kost in één week al zo’n 1,5 miljoen euro. RTL Z benadrukt daarbij dat het niet gaat om een verblijf op een ‘luxe boot’. De taxfree winkel is gesloten, het zonnedek is dicht, en ook de entertainmenthoeken zijn niet in gebruik. Hotels die worden ingezet als opvanglocatie zijn vaak teruggebracht tot een sobere, functionele plek.

Wat duidelijk is: noodopvang is simpelweg duur. Grofweg is de opvang op een noodlocatie twee keer zo duur als in een regulier asielzoekerscentrum. Omgerekend komt het in dat geval dus neer op zo’n 67.000 euro per asielzoeker per jaar.

Details opvang

Om een nog breder beeld te krijgen van de kosten van de opvang, zijn er ook nog andere aspecten bij betrokken. De Rijksoverheid geeft aan dat de gemiddelde kosten voor de opvang van een asielzoeker 76,60 euro per dag zijn. Het grootste deel van het geld voor asielopvang gaat naar huisvesting, personeel van het COA, gezondheidszorg en levensonderhoud van asielzoekers, geeft de overheid aan.

De kosten voor inburgering vallen hier buiten. Daarnaast zijn er andere uitgaven, zoals de registratie en beveiliging door de politie, het beoordelen van asielverzoeken door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), en de ondersteuning bij terugkeer van afgewezen asielzoekers via de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV).

Reden voor oplopende kosten

Volgens het COA is de grote vraag naar noodopvang vooral het gevolg van het sluiten van veel opvanglocaties in eerdere jaren. In 2016 en 2017 daalde het aantal asielzoekers, waardoor er minder geld beschikbaar was en opvangplekken zijn afgebouwd. De afgelopen jaren nam het aantal asielaanvragen echter weer toe, waardoor er nu snel nieuwe, vaak tijdelijke, opvangplekken moesten worden geregeld.

Een andere belangrijke reden voor de oplopende kosten is dat mensen vaak langer in de opvang blijven dan nodig is. Dat komt onder meer door vertragingen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waardoor de asielprocedure meer tijd kost. Daarnaast kunnen statushouders, mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, vaak niet doorstromen naar een eigen woning. De voorraad sociale huurwoningen sluit namelijk niet aan op de vraag. Daardoor blijven ook zij noodgedwongen in opvanglocaties, die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn.

