Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Binnen 2 weken nieuwe wetsvoorstellen asiel: ‘Criminele vreemdelingen sneller ongewenst verklaren’

De strenge asielwet van het kabinet haalde het niet in de Eerste Kamer, maar dat betekent niet dat het beleid ineens soepeler wordt. Integendeel: er komen al nieuwe plannen aan. Binnen twee weken komt het kabinet volgens premier Rob Jetten met aangepaste wetsvoorstellen, terwijl een groot deel van de maatregelen via Europese regels alsnog wordt ingevoerd.

Metro schreef eerder over hoe Nederlanders denken over de gesneuvelde asielmaatregelen

Afgewezen wetsvoorstellen, maar plannen blijven

De zogenoemde asielnoodmaatregelenwet van oud-minister Marjolein Faber werd in afgeslankte vorm gisteren weggestemd in de Eerste Kamer. Daarmee verdwenen een aantal strengere regels voorlopig van tafel.

Maar dat is slechts tijdelijk. Veel van die maatregelen duiken namelijk opnieuw op in andere wetgeving. Zo wordt gewerkt aan nieuwe nationale wetsvoorstellen én moeten Europese afspraken binnenkort worden omgezet in Nederlandse regels.

Europese regels spelen grote rol

Een belangrijk deel van het strengere asielbeleid komt via het Europese migratiepact, dat vanaf juni ingaat. Nederland moet deze afspraken nog verwerken in eigen wetgeving.

In die invoeringswet staan grotendeels dezelfde maatregelen als in de afgewezen wet. Denk aan beperkingen op gezinshereniging en strengere beoordeling van asielaanvragen. Ook wordt de duur van tijdelijke verblijfsvergunningen ingekort van vijf naar drie jaar.

De Tweede Kamer heeft hier al mee ingestemd. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer akkoord gaat.

Nieuwe wetsvoorstellen vanuit het kabinet

Naast de Europese regels werkt het kabinet aan aanvullende plannen. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er binnen twee weken nieuwe wetsvoorstellen komen.

Minister Bart van den Brink wil onder meer dat overlastgevende of criminele vreemdelingen sneller ongewenst kunnen worden verklaard. Als zij vervolgens niet vertrekken, kan detentie volgen.

Ook ligt er een plan om de zogeheten dwangsommen af te schaffen. Dat zijn vergoedingen die de overheid moet betalen als asielprocedures te lang duren. Die kosten lopen jaarlijks in de tientallen miljoenen.

Strafbaar stellen van illegaliteit opnieuw bekeken

Een ander gevoelig punt komt eveneens terug: het strafbaar maken van illegaal verblijf. Dat voorstel haalde het eerder niet, maar het kabinet wil met een aangepaste versie komen.

De nieuwe aanpak richt zich waarschijnlijk op een kleinere groep, namelijk mensen die bewust tegenwerken bij hun terugkeer naar het land van herkomst.

Hoewel de oorspronkelijke wet is gestrand, blijft de richting van het beleid grotendeels hetzelfde. Door een combinatie van Europese regels en nieuwe nationale voorstellen wordt een groot deel van de strengere maatregelen alsnog ingevoerd.

De komende weken worden bepalend voor hoe het nieuwe asielbeleid er precies uit komt te zien.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties