Meerderheid Nederlanders wil verbod op sociale media voor kinderen onder 15 jaar

Kinderen wel of geen toegang geven tot sociale media: het blijft een ingewikkelde discussie. Aan de ene kant zijn er duidelijke zorgen over de risico’s, aan de andere kant is het dagelijks leven zo verweven met smartphones en platforms dat afstand nemen steeds lastiger wordt.

Toch groeit de groep die pleit voor een verbod voor jonge gebruikers.

Meerderheid voor een verbod op sociale media

Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders wil dat sociale media verboden wordt voor kinderen onder de 15 jaar.

Maar liefst 70 procent is voor zo’n verbod, tegenover 25 procent die het niet ziet zitten. 5 procent heeft geen mening. Juist onder 45- tot 54-jarigen, vaak ouders van minderjarige kinderen, is de steun het laagst met 59 procent.

Eerste land ter wereld

In 2024 werd in Australië een verbod op sociale media voor kinderen en jongeren tot 16 jaar goedgekeurd. Zij mogen geen gebruik meer maken van bijvoorbeeld TikTok, Instagram, Snapchat en Facebook.

Het zijn echter niet de jongeren of de ouders die gestraft worden als ze regel niet naleven, maar de socialemediabedrijven. Zij riskeren een boete als ze nalaten voldoende maatregelen te nemen om de minderjarigen te weren.

📱 Verslaafd aan de telefoon Zeven op de tien jongeren kunnen moeilijk hun telefoon wegleggen als ze bezig zijn met sociale media. Dat hebben de GGD en het RIVM uitgezocht. Uit onderzoek blijkt ook dat een bepaalde groep vatbaarder is voor een telefoonverslaving.

Ene na het andere land volgt

Twee jaar later volgt het ene na het andere land met zo’n verbod. Na onder meer Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is Griekenland het volgende land dat de strijd aanbindt met sociale media.

Ook in Nederland is er de wens voor een minimumleeftijd. In het coalitieakkoord pleiten D66, VVD en CDA namelijk voor een ‘handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media’. Nederland kiest daarmee duidelijk voor een Europese aanpak. De coalitie wil samen met een ‘kopgroep’ van andere lidstaten aandringen op gezamenlijk beleid binnen de EU.

Vraagtekens over haalbaarheid sociale media-verbod

Maar experts in binnen- en buitenland zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van zo’n maatregel. Is er namelijk wel een juridische basis voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15?

Vooral juristen zien een hele grote beer op de weg. De EU heeft namelijk niet de bevoegdheid om zo’n minimumleeftijd in te voeren, zei Peter Kager, jurist bij ICTRecht, eerder al tegen RTL Z. „Lidstaten hebben met elkaar afgesproken: dit mag de EU wel en dit niet. We hebben een paar verdragen waar de EU op drijft. Het ziet ernaar uit dat die verdragen die ruimte niet bieden.”

