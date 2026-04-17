Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse reders terughoudend over heropening Straat van Hormuz

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) noemt de heropening van de Straat van Hormuz door Iran gedurende het staakt-het-vuren een „positief signaal”. Maar de redersvereniging is ook nog terughoudend, want er is nog veel onduidelijk. De KVNR wil zo snel mogelijk verifieerbare garanties voor een veilige passage door de zeestraat.

„Onze leden willen zo snel mogelijk weer kunnen varen, maar veiligheid en betrouwbaarheid moeten daarbij voorop staan”, reageert Annet Koster, directeur van de KVNR. De redersvereniging stelt dat er nog veel onduidelijk is, zoals over de eerder door Iran gevraagde tolbetalingen en de mogelijke aanwezigheid van zeemijnen.

Daarom wil de KVNR eerst garanties. „Dat betekent onder meer volledige transparantie over eventueel geplaatste zeemijnen en andere risico’s”, stelt de KVNR in een statement.

Positief signaal

Toch noemt de KVNR het ook een positief signaal. Een heropening van de zeestraat zou betekenen dat schepen die al weken vastliggen in de Perzische Golf deze kunnen verlaten. De redersvereniging liet eerder weten dat er een kleine honderd Nederlandse schepen vastzitten door de blokkade.

Ook de Duitse rederij Hapag-Lloyd zal niet meteen weer door de Straat van Hormuz varen. De rederij bestudeert momenteel de uitspraak van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, de nieuwe situatie en de risico’s, liet een woordvoerder weten aan persbureau Reuters. „Voorlopig houden we daarom nog steeds vast aan ons besluit om niet door de straat te varen.” Later voegde de Duitse rederij eraan toe dat ze waarschijnlijk snel door de zeestraat zullen varen, maar dat het nog te vroeg is om dat met zekerheid te zeggen.

Ook de Noorse redersvereniging ziet nog veel onzekerheden en wil eerst opheldering voor er weer door de zeestraat gevaren wordt. Net als de Nederlandse reders willen ze meer duidelijkheid over de zeemijnen en de Iraanse voorwaarden die vastzitten aan een doorvaart. Maar ook de Noorse reders verwelkomen deze stap als het leidt tot een heropening van de Straat van Hormuz.

ANP

Reacties