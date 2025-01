Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Groot deel ouders ziet socialmediaverbod tot 15 jaar wel zitten

Geen social media meer voor kinderen onder de vijftien jaar? Een groot deel van de Nederlanders ziet dat wel zitten, zo blijkt uit een panelonderzoek van RTL Nieuws.

In de Tweede Kamer wordt er de komende weken gestemd over zo’n eventueel verbod, naar aanleiding van het verbod dat sinds begin dit jaar in Australië geldt voor kinderen onder de zestien jaar.

Minimumleeftijd voor social media

In Australië mogen jongeren van onder de zestien jaar geen gebruik meer maken van bijvoorbeeld TikTok, Instagram, Snapchat en Facebook.

Het zijn echter niet de jongeren of de ouders die gestraft worden als ze regel niet naleven, maar de socialemediabedrijven. Zij riskeren een boete als ze nalaten voldoende maatregelen te nemen om de minderjarigen te weren.

‘Niet opgewassen tegen verslavende algoritmes’

Nu blijkt er in Nederland ook wel draagvlak te zijn voor zo’n soort verbod. D66 bracht eind vorig jaar al naar buiten te willen kijken naar een minimumleeftijd voor sociale media. „We zien dat techreuzen de gezondheid van kinderen heel erg schaden doordat sociale media zo verslavend zijn ontworpen. Daar moeten we iets aan doen, ouders vragen ook om hulp”, legde D66-Kamerlid Hanneke van der Werf toen uit.

Volgens Van der Werf zijn „jongeren zijn niet opgewassen tegen de verslavende algoritmes van apps als TikTok, YouTube, Snapchat en Instagram”. „Ze zijn niet bestand tegen eindeloos scrollen, wat hun zelfbeeld verstoort, hun tijd afneemt en schoolprestaties negatief beïnvloedt.”

Meerheid mee eens met minimumleeftijd

Iets waar de meerderheid van de Nederlanders het dus mee eens blijkt te zijn. Voor het onderzoek ondervroeg RTL 20 duizend deelnemers. 79 procent van de deelnemers met thuiswonende kinderen stemde in met een minimumleeftijd van 15 jaar op sociale media. Ook ouders zonder (jonge) kinderen blijken een voorstander. Hierbij gaat het om 77 procent die een leeftijdsgrens steunt.

„Social media of de mobiele telefoon beheerst het leven van veel mensen, onder wie veel kinderen. Volwassenen zouden in principe in staat moeten zijn om voor zichzelf te zorgen, maar kinderen moeten we een handje helpen”, legt een ouder zijn keuze uit. „Als je als ouder niet wilt dat je kind als enige in een klas bijvoorbeeld niet op sociale media zit, dan is een verbod vanuit de overheid wel een steuntje in de rug waardoor die kinderen daardoor in ieder geval niet buitengesloten worden.”

Risico’s van verslaving

Eerder trok psycholoog Thijs Launspach ook al aan de bel over de gevolgen van (veel) socialmediagebruik. in Beau. „Het zijn risico’s van verslaving, van wat jongeren allemaal kunnen zien via social media en er zijn behoorlijke risico’s voor hun mentale gezondheid”, somde de psycholoog toen op. Volgens Launspach kunnen veel jongeren daar „over het algemeen” goed mee omgaan, maar er is een flink deel „dat hier behoorlijk last van kan hebben”.

Niet zelf kunnen reguleren

Een andere veel genoemde reden is dat kinderen niet zelf in staat zijn hun telefoon- of socialmediagebruik te reguleren. „We laten kinderen onder de 16 jaar toch ook niet zelf met drugs of alcohol experimenteren? Smartphones en social media zijn gewoon oneindige vermaakmachines die zorgen dat kinderen zelf stoppen met nadenken. Zelfs als volwassenen zijn we slecht in staat om het gebruik goed te reguleren”, vindt ouder Jos.

„Het is alsof we de drankkast voor ze openzetten op jonge leeftijd en zeggen: ‘Tja, je moet er toch mee leren omgaan, ga maar ontdekken’. Ik denk dat we over 10 jaar terugkijken en denken: hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren?”

