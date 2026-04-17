Pakketje gemist? Trap niet in deze nieuwe oplichterstruc

Niets is zo vervelend als het mislopen van een pakketje en daar spelen oplichters slim op in. Er gaan momenteel valse berichten rond van pakketdienst DPD die vervelende gevolgen kunnen hebben als je erin trapt. Hier wil je op letten.

De Fraudehelpdesk krijgt de laatste tijd regelmatig meldingen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van de neppe berichten en waarschuwt mensen dan ook om vooral niet in de truc te trappen.

Pakketje niet kunnen leveren

In het sms-bericht wordt aangegeven dat er een pakket klaarligt voor de ontvanger, maar dat het pakket niet geleverd kan worden omdat er een onjuiste postcode op staat. Er wordt gevraagd om op een link in het bericht te klikken zodat de postcode gecontroleerd kan worden.

Als je op de link klikt, lijk je op een betrouwbare site terecht te komen waar je je naam, adres en woonplaats kunt invullen. Maar nadat je dat hebt gedaan, volgt er een betaalpagina waar je 1,20 euro moet betalen door je creditcardgegevens in te vullen. Volgens de Fraudehelpdesk is de kans groot dat er hierna een ongewenst abonnement wordt afgesloten.

Wat te doen?

De helpdesk heeft echter ook een melding gekregen dat iemand hierna een notificatie kreeg dat Google Pay succesvol was geactiveerd, wat volgens hen kan betekenen dat oplichters op deze manier via een creditcard geld laten afschrijven.

Volgens de Fraudehelpdesk is het dan ook belangrijk om niet op de link in het sms-bericht te klikken, geen gegevens in te vullen en ook niks te betalen. „Meld de ontvangst van de sms bij ons en verwijder hem van uw telefoon. Heeft u op de link geklikt en creditcardgegevens ingevuld, neem dan direct contact op met uw bank.”

