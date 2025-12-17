Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Femke Halsema deelt forse nieuwe regels voor Koningsdag in Amsterdam: ‘Moet beter beheersbaar worden’

Als er één stad is waar Koningsdag altijd uitbundig wordt gevierd, dan is het Amsterdam wel. Jaarlijks komen er honderdduizenden bezoekers naar de stad om de verjaardag van onze koning te vieren. De kans is echter groot dat Koningsdag er de komende jaren héél anders gaat uitzien in Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema heeft namelijk een aantal nieuwe maatregelen met de gemeenteraad gedeeld.

In een brief aan de gemeenteraad spreekt Femke Halsema de hoop uit dat Koningsdag de komende jaren ‘beter beheersbaar’ wordt. De burgemeester van Amsterdam benadrukt dat Koningsdag in het centrum is uitgegroeid tot een ‘moeilijk beheersbaar openluchtfestival’ waarvan ‘de risico’s te groot’ zijn.

Overzicht van nieuwe regels Koningsdag Amsterdam

Zo is het de bedoeling dat delen van het centrum ‘begrensde festivalterreinen’ worden. Zoals op de Westerstraat en de Noordermarkt, waar er ruimte is voor een evenement. ‘Maar daarbuiten niet’, zo meent Halsema. Daarnaast zijn bezoekers van buiten de stad in mindere mate welkom en worden betaalde festivals aan de randen van de stad aantrekkelijker gemaakt door de eindtijd ervan te verruimen naar 22.00 uur. Ook wil Halsema dat er meer EHBO-teams per fiets actief zullen zijn en dat de illegale verkoop van alcohol en illegale straatfeesten harder worden aangepakt.

Wanneer worden de nieuwe regels ingevoerd?

Er moet nog worden bekeken of de nieuwe aanpak al bij de eerstvolgende editie kan worden ingevoerd. „Hoe dan ook vraagt daadwerkelijke verandering een meerjarige aanpak”, aldus Halsema. Door de enorme drukte en alcoholmisbruik staat het evenement onder grote druk. Afgelopen editie van Koningsdag werden er talloze incidenten gemeld. De ambulancedienst rapporteerde toen een ‘onbeheersbaar aantal meldingen’, met tientallen spoedmeldingen in de wacht.

Het is al langer bekend dat Halsema de viering wil aanpassen. Er lagen ook al andere (strengere) scenario’s qua nieuwe aanpak, zoals intensief ingrijpen. Halsema vindt het echter belangrijk ‘dat er ook ruimte blijft om feest te vieren, ook in de binnenstad’. Om deze reden is er dan ook voor een aanpak gekozen die dat nog mogelijk moet maken.

