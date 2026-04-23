Senaat stemt in met financiering ICE, einde shutdown in zicht

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een financieringsplan voor immigratiedienst ICE en de grenswacht. Dat betekent dat er een einde kan komen aan de gedeeltelijke shutdown, als het Huis van Afgevaardigden ook akkoord gaat.

De komende drie jaar gaat volgens het aangenomen plan 70 miljard dollar (zo’n 60 miljard euro) naar ICE en de grenswacht. Alle Democraten in de Senaat stemden tegen. Zij willen niet dat er meer geld gaat naar ICE, dat afgelopen jaar in opspraak raakte vanwege het hardhandige optreden tegen migranten. Maar door een zeldzame procedure konden de Republikeinen het plan ook zonder Democraten aannemen.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid verkeert al twee maanden in een gedeeltelijke shutdown, omdat de Republikeinen en de Democraten het niet eens kunnen worden over de financiering voor ICE en de grenswacht. Daardoor konden onder meer medewerkers van luchthavens niet meer betaald worden en ontstonden daar lange wachttijden.

ANP

