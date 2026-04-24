Docent Hendrik Atze: ‘1 op de 3 jongeren laaggeletterd, dat is de domheid van de toekomst’

Een derde van de Nederlandse jongeren is straks laaggeletterd. Daarom sprak docent Hendrik Atze van Doezum in Nieuws van de Dag gisteravond zijn grote bezorgdheid uit over niet goed kunnen lezen en spellen.

Van Doezum is op TikTok bekend als MeneerVanDoezem en hij was twee keer geschiedenisdocent van het jaar. De laaggeletterdheid van onze jeugd noemt hij „een heel groot probleem”. Maar over deze week: „Geen enkel Journaal is ermee geopend, het staat in geen enkele krantenkop.” Metro schreef afgelopen najaar overigens wel over middelbare scholieren die laaggeletterd zijn: ‘Het schrijven van een simpele tekst is al lastig‘.

Overigens begon het Nieuws van de Dag-onderwerp met het – op verzoek van presentator Thomas van Groningen – spellen van het woord ‘onmiddellijk’ door Tweede Kamerlid Mona Keijzer. Dat ging even mis, is in de video hierboven te zien.

Jongere die laaggeletterd is, kan straks weinig

Van Doezum ziet dat laaggeletterdheid als een onderwijsprobleem wordt gezien. Hij ziet het juist als een probleem en als de domheid van de toekomst. „Het zijn kinderen die later mensen gaan verzorgen, die worden nieuwslezer. Die worden columnisten en die kunnen dit straks gewoon niet. Die kunnen niet lezen en die kunnen ons niet verder helpen. Het wordt echt een probleem voor de toekomst van Nederland.”

‘ChatGPT? Dat is het constant uitbesteden van denken’

Thomas van Groningen oppert het argument van leerlingen van nu: door computerprogramma’s als ChatGPT hebben ze die geletterdheid niet meer nodig. Hendrik Atze van Doezum pareert: „Dat is het constante uitbesteden van denken, dat is wat we op dit moment aan het doen zijn. Als iets ons als mens groots heeft gemaakt, dan is het denken. En dat besteden we nu uit aan computers. Maar dat doen ze niet over de hele wereld. Wij worden hier gewoon dommer van. Als je niet kunt lezen, als je laaggeletterd bent, dan kun je niet meekomen in de maatschappij. Dan sta je op een achterstand en – heel eerlijk – dan is het moeilijk om de wereld om je heen te begrijpen.”

In Nederland is de laaggeletterdheid een groter probleem dan in sommige landen om ons heen. Docent Van Doezum verklaart hoe dat komt. Ook test een verslaggeefster van Nieuws van de Dag hoe goed (of slecht) leerlingen op een Tilburgse school kunnen spellen. ‘Sowieso’ moet bijvoorbeeld worden gespeld. Het antwoord: „Op WhatsApp is het sws.”

