Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Risico op laaggeletterdheid is groot onder middelbare scholieren: ‘Schrijven van simpele tekst is al lastig’

Hoewel het de bedoeling is dat kinderen op de middelbare school al het basisniveau van schrijven hebben, blijkt dat in de praktijk vaak tegen te vallen. Veel middelbare scholieren hebben moeite met het schrijven van simpele teksten, zo constateert de Onderwijsinspectie in een onderzoek naar schrijfvaardigheid.

Aan het einde van de basisschool moeten kinderen het basisniveau van schrijven hebben, ook wel 1F genoemd. Ze moeten dan bijvoorbeeld in staat zijn om een korte, eenvoudige tekst te schrijven over een alledaags onderwerp, een mail kunnen opstellen om iemand te feliciteren of iemand om informatie vragen.

Toch blijkt een groot deel van de kinderen op de middelbare school dat niveau niet te hebben. Maar liefst één op de zes middelbare scholieren haalt dat niveau aan het einde van de tweede klas niet. Bij vmbo-basis en -kader ligt dat aantal zelfs nog hoger: daar haalt 40 procent van de leerlingen het niveau niet.

‘Risico op laaggeletterdheid’

„Dat zijn tienduizenden leerlingen met een risico op laaggeletterdheid”, schrijft de Onderwijsinspectie in het rapport. Nog eens 44 procent van de tweedeklassers van de middelbare school blijkt op niveau 1F te zitten. Zij kunnen weliswaar simpele teksten schrijven, maar hebben nog veel moeite om bijvoorbeeld hun meningen en gevoelens uit te drukken of instructies op te schrijven.

Matthijs van den Berg, directeur Kennis bij de Onderwijsinspectie, benadrukt dat schrijven ‘veel meer is dan spellen en grammaticaregels toepassen’. „Het is een manier om je gedachten onder woorden te brengen, een boodschap over te brengen, je mening te onderbouwen. Dat heb je overal nodig, de hele dag door.”

Slecht schrijven heeft volgens hem dan ook directe gevolgen: leerlingen hebben meer moeite in het vervolgonderwijs en lopen tegen problemen aan bij alledaagse taken waarvoor helder formuleren nodig is, zoals het opstellen van een sollicitatiebrief.

Weinig plezier in schrijven

En wat blijkt? Veel scholieren halen ook weinig plezier uit schrijven. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat een groot deel het niet leuk vindt om te schrijven. Slechts een kwart schrijft voor het eigen plezier. Dit percentage blijkt voor alle onderwijsniveaus ongeveer even groot te zijn.

Omdat dit de eerste landelijke peiling naar schrijfvaardigheid is, zijn er nog geen trends vast te stellen. Wel past het beeld volgens de Onderwijsnspectie in een bredere ontwikkeling. Bij andere basisvaardigheden, zoals lezen en rekenen, is namelijk ook al jaren een achteruitgang zichtbaar.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties