Politie vindt elektriciens die diensten aanbieden via Google Ads misdadig: ‘Factuurtje van 4000 euro’

Oplichting door elektriciens die via Google Ads hun diensten aanbieden, is niets minder dan ‘georganiseerde misdaad’. Dat verkondigde de politie gisteravond in een uitzending van Radar.

Het AVROTROS-consumentenprogramma heeft onderzoek gedaan naar deze vorm van oplichting door elektriciens. Dat gebeurde naar aanleiding van – volgens Radar – „vele en ernstige klachten die bij het programma binnenkwamen”.

Een aantal jaar geleden speelde dit probleem vooral rondom slotenmakers en loodgieters, nu stijgt het aantal klachten over malafide elektriciens explosief. De politie herkent en bevestigt de omvang en ernst van het probleem. De honderden meldingen die worden ontvangen zouden slechts „het topje van de ijsberg” zijn. Google verdient flink aan de advertenties, maar laat aan Radar weten vooralsnog niet in te grijpen.

Slechte reparaties en torenhoge kosten elektriciens

Wie met spoed een handige klusser nodig heeft, klikt vaak het bovenste zoekresultaat in Google aan. Malafide elektriciens betalen graag fors voor deze prominente plek in de zoekresultaten. De elektriciens die vervolgens langskomen voeren reparaties niet goed uit, wat veelvuldig tot onveilige situaties leidt. Ze rekenen in alle gevallen onterecht torenhoge bedragen.

Gedupeerden zeggen soms wel 4000 euro kwijt te zijn. Wie niet wil betalen, wordt ter plaatse bedreigd of onder druk gezet. Zo worden ze tot aan de pinautomaat achternagezeten of ter plaatse gedwongen om de limiet op de pinpas te verhogen. Achteraf contact zoeken met de elektriciens loopt op niks uit. Na twee keer bellen, worden nummers automatisch geblokkeerd.

Is aangifte doen zinvol?

„De elektriciens maken goed gebruik van 085-nummers”, zegt René Middag, landelijk projectleider bij de politie. Aangifte doen in dit soort gevallen van oplichting – waarbij de oplichter vrijwillig is binnengelaten – is niet altijd mogelijk. Middag zegt dat de politie daarom maatregelen heeft genomen: „Wij hebben ervoor gezorgd dat het aangifteproces aangepast is, zodat we sneller en eenvoudiger aangifte kunnen opnemen van deze delicten.”



Radar stuitte in het onderzoek naar de verantwoordelijken op een netwerk van websites, Google-advertenties, mobiele pinapparaten en 085-nummers die aan elkaar gelinkt zijn. Als er veel klachten over een van de websites zijn, wordt deze offline gehaald en vervangen door een ander adres. Het tv-programma ontdekte bovendien dat de oplichters voor hun bedrijven gebruikmaken van persoonsgegevens die via identiteitsfraude verkregen zijn. De politie noemde de elektriciens in de uitzending gisteravond „criminele bendes” en „georganiseerde misdaad”.

Google grijpt bij elektriciens nog niet in

In 2021 verwijderde Google alle advertenties (Google Ads) van de eerder genoemde slotenmakers. In 2024 deed het bedrijf dat met loodgieters. Ook nu zien zowel Radar als de politie een belangrijke rol voor Google weggelegd. „Zij verdienen fors aan de betaalde advertenties van dit soort partijen, terwijl de consument de dupe is.”

Google laat Radar weten een strikt beleid te hanteren en oplichting via advertenties uitdrukkelijk te verbieden. Maar „omdat misbruik met spoeddiensten aan huis voor consumenten vaak plaatsvindt tijdens fysieke interacties in de echte wereld, is ons zicht op deze offline misstanden zonder specifieke, externe informatie beperkt”. Google stelt ‘bij constatering van een overtreding de nodige handhavingsmaatregelen te nemen’, maar grijpt vooralsnog niet in.

