Op deze plekken wordt tijdens Koningsdag het vaakst ingebroken

Koningsdag staat voor de deur. Dat betekent rommelmarkten en festivals in overvloed. Maar het is ook goed om deze dag even extra alert te zijn. Inbrekers slaan namelijk op feestdagen – en ook tijdens Koningsdag – bovengemiddeld vaak hun slag. Vooral op deze plekken moet je extra goed opletten.

Overigens maken inbrekers de afgelopen jaren ook steeds vaker gebruik van babbeltrucs bij een woninginbraak. Op deze manier kun jij de inbreker slim af zijn.

Inbraken tijdens Koningsdag

Met name in regio Noord wordt er vaker dan gemiddeld ingebroken tijdens Koningsdag, blijkt uit de Woninginbraken Index, opgesteld door vergelijkingsplatform Independer. Die is samengesteld op basis van inbraakgegevens van de politie, opgevraagd via een Wet Open Overheid-verzoek. Ook tijdens andere feestdagen slaan inbrekers vaker dan gemiddeld hun slag. Met name Nieuwjaarsdag is populair. Op die dag is het aantal inbraken ruim twee keer zo hoog als andere dagen.

Inbraken op basis van ligging

In onderstaande tabel vind je het precieze aantal inbraken op basis van de ligging, variërend van zeer sterk stedelijk tot niet stedelijk. Opvallend is de sterke stijging qua inbraken in de zeer sterk stedelijke gebieden. Tegelijkertijd blijkt het in de niet-stedelijke gebieden juist rustig. Daar is tijdens Koningsdag een daling in het aantal inbraken te zien van bijna 22 procent.

Ligging Reguliere dag

(gem. aantal inbraken) Koningsdag

(gem. aantal inbraken) Verschil Zeer sterk stedelijk 19,75 23 16,5 procent vaker Sterk stedelijk 18,4 17 7,6 procent minder vaak Matig stedelijk 9,39 11 17 procent vaker Weinig stedelijk 10,7 10 6,5 procent minder vaak Niet stedelijk 3,2 2,5 22 procent minder vaak Bron: Woninginbraken Index van Independer

Gemeente Amsterdam gaat aan kop als het gaat om het meeste aantal inbraken tijdens Koningsdag. Daar wordt op een gemiddelde dag 4,57 keer ingebroken en tijdens Koningsdag gemiddeld 8 keer. Dat betekent een stijging van ruim 75 procent. Gemeente Utrecht volgt met gemiddeld 3 inbraken tijdens Koningsdag, terwijl daar normaal gesproken gemiddeld zo’n 1,5 keer per dag wordt ingebroken. Op plaats drie staat Enschede met gemiddeld 2 inbraken tijdens Koningsdag en 0,81 inbraken tijdens een reguliere dag.

Ga voorbereid op pad

Ben jij van plan om deze zaterdag lekker over de rommelmarkt te struinen? Dan is het goed om je huis goed af te sluiten. Schadeclaims bij de verzekeraar worden namelijk alleen vergoed wanneer er braaksporen te vinden zijn. De verzekeraar maakt in veel gevallen namelijk gebruik van een zogenoemde braaksporenclausule. „Bij het claimen van schade zal een verzekeraar altijd kijken of het huis goed was afgesloten. Ze willen eigenlijk zien dat je alles hebt gedaan om een inbraak te voorkomen. Er zijn ook verzekeraars die korting geven op de premie als je aantoonbaar extra veiligheidsmaatregelen hebt genomen”, stelt expert Ypema.

