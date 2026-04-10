Hoge brandstofprijzen raken zorgmedewerkers: ‘Werken minder vanwege hoge kosten’

Bijna iedereen merkt het doorwerken van de situatie in het Midden-Oosten op de prijzen, en dan vooral de brandstofprijzen. Dat raakt zorgprofessionals zowel financieel als mentaal hard, meldt beroepsorganisatie NU’91. Veel zorgmedewerkers geven aan minder diensten te willen of kunnen draaien als gevolg van de hoge prijzen.

Dat blijkt uit een peiling an NU’91 onder ruim duizend respondenten. „Zorgprofessionals maken lange dagen en leggen vaak grote afstanden af om hun werk te kunnen doen”, zegt voorzitter Femke Merel van Kooten. „Als de prijzen aan de pomp blijven stijgen, raakt dat hen direct. Het kan niet zo zijn dat mensen die zorgen voor anderen, daardoor zelf financieel in de knel komen. We roepen dan ook op tot directe maatregelen.”

Hoge brandstofprijzen hebben impact op zorgsector

Een overgrote meerderheid van de zorgprofessionals is afhankelijk van hun auto. Ruim 80 procent geeft aan voor het werk in een auto op fossiele brandstof te rijden en een groot deel van hen gebruikt daarvoor de eigen wagen.

Maar het gaat niet alleen om de portemonnee: ook de mentale gezondheid van mensen die in de zorg werken, lijdt onder het conflict in het Midden-Oosten. Veel respondenten geven namelijk aan dat de gestegen prijzen tot stress, zorgen en frustratie leiden. „De druk in de sector is al hoog”, zegt Van Kooten. „Als daar geldzorgen bovenop komen, werkt dat door in het hoofd en in het hart van zorgprofessionals. Dat vergroot de kans op uitval en maakt het werk nog zwaarder. Dit mogen we niet normaal gaan vinden.”

⛽ Wat betaal je nu voor een liter brandstof? Volgens de ANWB – die de prijzen nauwlettend in de gaten houdt – betaal je nu 2,31 euro voor een liter E95 en 2,51 euro voor een liter diesel.

Druk op de zorg

Zoals gezegd geeft een groot deel van de zorgmedewerkers aan dat ze minder diensten kunnen of willen draaien vanwege de hoge kosten. En in een sector waar de druk en het personeelstekort al groot is, kan dat tot (meer) problemen leiden. Daarnaast zeggen de respondenten uit de peiling dat ze weinig tot niets merken van hun werkgever als het gaat om ondersteuning of compensatie. Reiskostenvergoedingen blijven vaak achter bij de werkelijkheid, terwijl de kosten juist fors zijn gestegen.

Van Kooten: „Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die iedere dag klaarstaan. Juist nu verwacht je dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en hun medewerkers ondersteunen.” Volgens NU’91 zijn er gerichte maatregelen nodig. Zo zou de reiskostenvergoeding beter moeten aansluiten bij de actuele brandstofprijzen, kan er een tijdelijke compensatieregeling komen voor medewerkers die veel rijden en kunnen er alternatieven gefaciliteerd worden. Denk aan elektrisch rijden of collectief vervoer. Tot slot vindt NU’91 dat er extra aandacht voor het probleem moet zijn bij het roosteren, zodat er geen onnodige kilometers worden gemaakt.

