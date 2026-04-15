Meer Jodenhaat in samenleving: ‘Hier gaan doden bij vallen’

Het antisemitisme in de Nederlandse samenleving neemt toe. Maar liefst 81 procent van de Nederlanders ziet meer Jodenhaat om zich heen, geven zij aan in het Hart van Nederland-panel. Er zou gisteren een debat over plaatsvinden in de Tweede Kamer, maar dat ging niet door, omdat ambtenaren staakten.

In Nieuws van de Dag werd Jodenhaat in Nederland besproken, met onder anderen oud-Kamerlid Rob Oudkerk (destijds voor PvdA).

Meer antisemitisme in Nederland

Thom van Campen is de voorzitter van de Tweede Kamer en legt uit waarom het debat over antisemitisme – dat hoog op de politieke agenda stond – niet doorging: „We hebben gekeken welke debatten een dagje konden wachten en dat bleek hier het geval te zijn. Soms moet je het ene recht met het andere wegen en hier hebben we het besluit genomen om de collega’s van de Kamerorganisatie ruimte te geven voor het gebruikmaken van hun stakingsrecht.”

Nu vindt het debat over Jodenhaat in Nederland vandaag plaats. Rob Oudkerk: „Het gaat mij natuurlijk niet om het formele. Het gaat om het beeld dat je schetst: ‘Nou jongens, dit schuiven we even op.” Oudkerk noemt de getallen over antisemitisme „heel duidelijk”. „Het is exponentieel gegroeid en de situatie in Israël en Gaza heeft daar natuurlijk mee te maken. Er is een enorme verwarring gekomen tussen anti-Israël, anti-zionisme en antisemitisch zijn. Daar slaat de schrik me om het hart.”

Oudkerk noemt dat de gemoederen zo hoog oplopen, dat hij persoonlijk aangesproken wordt op wat er in Gaza gebeurt. „Terwijl: ik zit hier”, zegt hij. „Ik ben een Nederlander die toevallig joods is. Het is beangstigend dat anti-Israël, het anti-zionisme, en antisemitisme door elkaar loopt. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat Chinezen of Turken of welk volk dan ook, worden aangesproken op dingen die in een land verderop gebeuren. Alsof je daar verantwoordelijk voor bent.”

‘Hier gaan doden bij vallen’

Oudkerk benoemt dat hij zelf ook kritisch is op Israël, en benadrukt dat dat ook zeker mag. „Maar dat moet je wel kunnen scheiden van het feit dat er ook joodse Nederlanders zijn die daar niks mee te maken hebben.” Volgens Oudkerk kunnen veel mensen die dingen niet scheiden, „omdat er al 5000 jaar haat tegen joden is”. Hij zegt dat dat op dit moment ‘onvoorstelbaar wordt aangewakkerd’.

In Nederland zijn al een paar incidenten geweest, bijvoorbeeld de aanslag op een synagoge in Rotterdam en de aanslag op een joodse school in Amsterdam, maar daarbij zijn geen doden gevallen. Oudkerk: „Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren."

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

