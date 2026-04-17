Automobilisten tanken regelmatig verkeerd: dít zijn de gevaarlijke gevolgen

Volgens de ANWB tanken zo’n 13.000 automobilisten per jaar de verkeerde brandstof. En dat is niet zonder risico: regelmatig vliegen er om deze reden voertuigen in brand en het is slecht voor je motor. Maar hoe voorkom je dergelijke schade aan je auto?

De gevolgen van verkeerd tanken verschillen: dit hangt af van de auto die je hebt en de hoeveelheid verkeerde brandstof die je hebt getankt. Wel kun je ervan uitgaan dat het voor je motor niet goed afloopt, zo laat een woordvoerder van BOVAG weten.

Schade aan motoronderdelen door verkeerd tanken

„Zeker moderne auto’s zijn technisch verfijnd en daardoor gevoeliger voor onjuiste brandstof. Dat kan leiden tot slechtere motorprestaties, startproblemen, oververhitting en in het ergste geval schade aan motoronderdelen”, zo laat de woordvoerder weten aan RTL Nieuws.

Wat moet je doen als je verkeerd hebt getankt?

Heb jij per ongeluk je tank gevuld met de verkeerde brandstof? Dan is het belangrijk dat je je motor niet start óf hem direct uitzet als je dit al hebt gedaan. De woordvoerder raadt aan om vooral niet zelf te gaan ‘hannesen met slangen’, maar in plaats daarvan de pechhulp te bellen. „Die kunnen door middel van speciale installaties de tank tot de laatste druppel leegzuigen.”

Het belangrijkste is volgens hem dat je snel ingrijpt. „Hoe langer ermee wordt doorgereden, hoe groter de kans op forse reparatiekosten en gevaarlijke situaties.” Belangrijk om rekening mee te houden is dat de kosten van verkeerd tanken meestal niet worden gedekt door de verzekering.

Hou rekening met deze kosten

Het leegpompen van een tank en het reinigen van het brandstofsysteem kan zomaar oplopen tot een paar honderd euro. Bij ernstige schade, zoals motorproblemen of brand, kunnen de kosten zelfs oplopen tot duizenden euro’s. Brandschade wordt bij een passende verzekering wel vaak gedekt. De Wegenwacht vraagt ook een extra toeslag van 90 euro als je de verkeerde brandstof tankt.

