Lenteweer zorgt voor piek in hooikoortsklachten

Het is heerlijk lenteweer, maar naast een lekker zonnetje, zorgt dat helaas ook voor een piek in hooikoortsklachten… Per 100.000 inwoners gingen 167 mensen met klachten naar de huisarts, tegenover 133 een week eerder.

Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel op basis van nieuwe cijfers.

Hooikoortsklachten door relatief warm lenteweer

Volgens het instituut speelt het relatief warme en droge weer van de afgelopen weken een belangrijke rol. Daardoor zitten er meer pollen in de lucht, wat klachten verergert. Vooral de berk zorgt momenteel voor hoge concentraties pollen.

De piek kwam dit jaar bovendien opvallend vroeg. Eind februari verdubbelde het aantal meldingen binnen een week, rond het moment dat in De Bilt de eerste officiële lentedag werd gemeten met 15 graden. Sindsdien nemen de klachten snel toe.

Genieten van de zon

Wie nog van het lekkere lenteweer wil genieten, krijgt daar vandaag opnieuw de kans voor. Hoewel er stapelwolken overtrekken, schijnt de zon op veel plekken volop. In het zuiden en oosten kan lokaal een bui vallen, maar in het westen en noorden blijft het grotendeels droog en zonnig.

De temperaturen liggen tussen de 15 en 19 graden, met de hoogste waarden in het zuiden en oosten. Aan zee blijft het koeler met 12 tot 14 graden.

Weer slaat om in het weekend

In het weekend slaat het weer om en is het even gedaan met het lenteweer. Morgen begint nog mild, met temperaturen van zo’n 15 graden in het westen tot 19 graden in het oosten. Later trekken vanuit het westen buien over het land en steekt een frisse wind op.

Zondag wordt het duidelijk kouder. Aan de kust en op de Waddeneilanden stijgt het kwik niet hoger dan 11 tot 13 graden. Landinwaarts blijft het iets zachter met 14 tot 16 graden, maar het weerbeeld is wisselvallig met wolken, af en toe zon en regelmatig regenbuien.

