Hoge prijzen bij het tanken blijven, kabinet bedenkt iets anders om te compenseren

De hoge prijzen bij het tanken zorgen ervoor dat het kabinet in actie moet komen om de autorijder tegemoet te komen. ‘Rob Jetten & Co’ denken echter aan een andere maatregelen dan het verlagen van de prijzen aan de pomp.

In het verlagen van de accijnzen heeft politiek Den Haag weinig trek. Betrokken bewindspersonen kijken naar, zoals het wordt genoemd, ‘onconventionele maatregelen’. Op tafel ligt, naast een hogere taksvrije kilometervergoeding, een verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Duitsland heeft vandaag aangekondigd de accijns wel te verlagen.

Verschillende beroepsgroepen hebben flink last van het dure tanken. Metro schreef eerder bijvoorbeeld over zorgmedewerkers.

Lagere wegentaks in plaats van lagere prijzen bij tanken

Het kabinet wil niet meteen al zwaar (en vooral duur) geschut inzetten zoals het verlagen van de hoge brandstofaccijnzen bij het tanken. De motorrijtuigenbelasting, in de volksmond ook wel de wegentaks genoemd, ligt daarom als een serieuze optie op tafel. Dat melden ingewijden aan De Telegraaf.

De krant ging eerder met een camera naar een tankstation waar je nog wél goedkoop kon tanken (op dat moment in elk geval, zie de video hierboven).

Situatie Midden-Oosten

De verwachting is dat het kabinet niet met lege handen naar de Tweede Kamer kan komen en dus voor de korte termijn kijkt naar verlichting voor de autorijder. Voor de lange termijn en een eventueel grotere crisis worden maatregelen klaargezet voor een eventuele exploderende energienota, maar dat wordt nu nog niet nodig geacht.

De hoge prijs van olie heeft alles te maken met de situatie in het Midden-Oosten. President Donald Trump van de Verenigde Staten meldde gisteren dat hij de Straat van Hormuz bij Iran wil blokkeren en controleren.

