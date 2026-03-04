Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pas op: oplichters doen zich voor als Odido en versturen nepmails

De Odido-saga blijft voortduren. Oplichters spelen nu met nepmails- en telefoontjes slim in op de chaos rondom de provider. Trap er niet in, waarschuwt Odido.

Bij Odido werden vorige maand de persoonsgegevens van meer dan 6 miljoen accounts buitgemaakt, van zowel klanten als oud-klanten. De hackersgroep ShinyHunters wist onder meer namen, adressen, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren in handen te krijgen. Odido besloot geen losgeld te betalen. De politie had Odido geadviseerd geen losgeld te betalen, omdat de hackers toch niet te vertrouwen zouden zijn. Sindsdien hebben de hackers dagelijks een deel van de gestolen data online gezet.

De politie waarschuwde klanten van Odido er eerder al voor om de komende tijd alert te zijn op mogelijke identiteitsfraude.

Nepmails gaan rond uit naam van Odido

Er gaat inmiddels een nepmail rond die verwijst naar de cyberaanval. Het lijkt alsof de mail vanuit Odido komt en er staat een link naar een ‘compensatie-aanvraagformulier’ in. Dit is géén Odido-mail, waarschuwt de provider. Echte e-mails van Odido over dit onderwerp komen uitsluitend van [email protected]. Klik niet op links, vul geen gegevens in en verwijder de mail. Als je je gegevens wel invult, kunnen oplichters daarmee aan de haal.

Oplichters proberen ook om mensen te bellen, meldde RTL Nieuws eerder al. Een robotstem doet zich voor als medewerker van de klantenservice van Odido en zegt dat je recht hebt op compensatie of een schadevergoeding kunt claimen. Vervolgens proberen de criminelen toegang te krijgen tot je computer of bankrekening. Hang direct op als je dit telefoontje krijgt.

Ook schreef Metro vorige maand dat er een website actief is waarmee criminelen slachtoffers van het datalek benaderen in de hoop ze geld afhandig te maken. Om een schadeclaim te kunnen indienen, werden gedupeerden via de website verzocht om een formulier met hun gegevens in te vullen en moesten ze vervolgens 49,99 euro betalen.

