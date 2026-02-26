Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Odido betaalt criminelen niet voor gestolen klantgegevens: ‘Laten ons niet chanteren’

Odido betaalt geen losgeld aan de hackersgroep die miljoenen klantgegevens van de telecomprovider heeft gestolen. „Op advies van toonaangevende cybersecurityadviseurs en relevante overheidsinstanties heeft Odido besloten niet te onderhandelen met deze criminelen en zich niet door hen te laten chanteren”, stelt het bedrijf donderdag in een verklaring.

Volgens RTL Nieuws hebben de hackers de gegevens van zo’n 680.000 klanten en oud-klanten van het bedrijf inmiddels gepubliceerd op het dark web.

Ingewijden stellen dat Odido bang was dat de hackers toch niet te vertrouwen zouden zijn. De hackers zouden erom bekendstaan dat ze hun afspraken niet nakomen. Odido had volgens de ingewijden in een later stadium dan wellicht weer aanvullende eisen van de criminelen tegemoet kunnen zien.

6,2 miljoen accounts

Eerder deze maand kwam aan het licht dat de persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts waren gestolen door hackersgroep ShinyHunters. Het gaat onder meer om naam, adres, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren van klanten.

Odido geeft aan de situatie te blijven onderzoeken. Een woordvoerder van het bedrijf wil niet ingaan op vragen over mediaberichten die stellen dat er meer informatie in verkeerde handen is gekomen dan Odido zelf heeft gemeld.

ANP

