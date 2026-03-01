Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hackers plaatsen opnieuw gestolen klantdata Odido op internet

Hackersgroep ShinyHunters heeft voor de vierde dag op rij gestolen klantgegevens van Odido op internet geplaatst. Dit keer lijkt het te gaan om een veel grotere hoeveelheid data, gezien de omvang van het bestand.

Bij Odido werden vorige maand de persoonsgegevens van zeker 6,2 miljoen accounts buitgemaakt van zowel klanten als oud-klanten. De hackers wisten onder meer namen, adressen, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren in handen te krijgen. Sinds Odido donderdag bekendmaakte geen losgeld te betalen, hebben de hackers dagelijks een deel van de gestolen data online gezet.

Zondag herhalen de hackers hun eerdere verklaring waarin ze Odido vragen om alsnog geld over te maken. „Maak de juiste beslissing, wees niet de volgende krantenkop en betaal het losgeld.”

ANP

