Criminelen proberen slachtoffers Odido-datalek te verleiden met forse schadeclaim

Ben jij slachtoffer geworden van het Odido-datalek en hoop je compensatie te zien? Wees dan niet te snel met het indienen van een schadeclaim. Er is namelijk een website actief waarmee criminelen slachtoffers van het datalek benaderen in de hoop ze geld afhandig te maken.

Om een schadeclaim te kunnen indienen, worden gedupeerden via de website verzocht om een formulier met hun gegevens in te vullen. Vervolgens moeten ze een bedrag van 49,99 euro betalen. Er wordt zelfs een groepskorting bij vermeld waarbij je – als je met vijf vrienden bent – maar 24,99 euro per persoon hoeft te betalen.

Onjuiste informatie

Hoewel de site er misschien betrouwbaar uitziet, staan er meerdere slordigheden op. Zo wordt op de site gezegd dat de belhistorie en het internetgebruik van gedupeerden in handen van criminelen is gekomen, maar dit klopt niet. Vorige week meldde Odido namelijk dat criminelen toegang hebben gekregen tot namen, adressen, bankrekening- en paspoortnummers, maar niet tot bel- of internetgegevens.

Bij Mirjam de Witte, woordvoerder van de Consumentenbond, gaan alle alarmbellen af. „Er moet nog van alles worden uitgezocht over wat er precies is gebeurd”, vertelt ze aan RTL Nieuws. Volgens haar zijn er meerdere details die wijzen op een onbetrouwbare situatie. „Er is geen KvK-nummer te vinden op de website, er zijn geen uitgebreide algemene voorwaarden en claimorganisaties doen niet aan het vooraf verrekenen van standaardkosten voor het verwerken van de claim”, aldus De Witte.

Valse vooruitzichten

De website probeert slachtoffers te verleiden met het vooruitzicht van een vergoeding die kan oplopen van 500 euro tot meer dan 1500 euro per persoon. Het is echter onduidelijk waar de hoogte van dat bedrag op is gebaseerd, zo stelt de woordvoerder van de Consumentenbond.

Volgens haar is het niet de eerste keer dat criminelen op deze manier proberen te profiteren van een dergelijke situatie. „Overal waar geld valt te verdienen, wordt misbruik gemaakt.”

Onrust bij Odido na datalek: klanten zeggen op én provider bewaarde gegevens te lang

