Nederlanders lopen tot honderden euro’s mis door niet opgegeven zorgkosten

Sinds 1 maart kunnen Nederlanders weer belastingaangifte doen. Veel mensen laten daarbij ongemerkt geld liggen. Vooral mensen die hoge medische kosten of een lager inkomen hebben, weten vaak niet dat bepaalde zorgkosten aftrekbaar zijn en lopen daardoor mogelijk honderden euro’s mis.

Volgens UnitedConsumers is er veel onduidelijkheid over de regels. In de video boven dit artikel hoor je over veelgemaakte fouten bij het invullen van de belastingaangifte die je geld kunnen kosten.

Niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar

Niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Het gaat alleen om specifieke zorgkosten die medisch nodig zijn en die je zelf hebt betaald, zoals bepaalde behandelingen, medicijnen op recept of reiskosten naar het ziekenhuis. Kosten die onder het eigen risico vallen of volledig zijn vergoed door de zorgverzekeraar tellen niet mee.

Volgens Nienke Wuits, expert in zorgverzekeringen, zijn de regels over het algemeen strenger dan veel mensen verwachten. Sommige mensen denken dat alles dat zij aan zorg betalen, aftrekbaar is. Dat is niet het geval.

Of iemand geld terugkrijgt, hangt af van het drempelbedrag. Je mag alleen het deel van de zorgkosten aftrekken dat boven deze grens uitkomt. Hoe hoog de drempel is, hangt af van het inkomen. Bij een lager inkomen ligt deze grens lager. Mensen die minder verdienen, komen komen dus juist wél snel boven de drempel uit. Zeker mensen met een lager of middeninkomen denken volgens Wuits dat de aftrek voor hen niet geldt.

💶 Deadline belastingaangifte De deadline voor het indienen van je belastingaangifte over 2025 is 1 mei 2026. Als je vóór 1 april 2026 aangifte doet, garandeert de Belastingdienst dat je vóór 1 juli bericht krijgt. Je kunt ook uitstel aanvragen als je langer nodig hebt.

Honderden euro’s terugkrijgen

Vooral bij aanvullende verzekeringen ontstaat regelmatig verwarring over welk deel zelf is betaald. Sommige behandelingen worden deels vergoed, waardoor je alleen een deel zelf betaalt. Alleen dat deel kan meetellen voor aftrek. Wuits adviseert om rekeningen en bankafschriften goed te bewaren. De Belastingdienst kan om bewijs vragen.

Het aangifteprogramma van de Belastingdienst berekent automatisch of iemand boven het drempelbedrag uitkomt. „Met een half uur extra aandacht kun je soms honderden euro’s terugkrijgen”, aldus Wuits.

