Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jesse Klaver wordt regelmatig bedreigd: ‘Ik doe iedere keer aangifte’

Online bedreigingen richting politici namen de afgelopen jaren flink toe. Ook GroenLinks/PvdA-leider Jesse Klaver krijgt ermee te maken. „Het is helaas onderdeel van het werk.”

In Nederland kregen onder meer Sigrid Kaag, Geert Wilders en Hugo de Jonge de afgelopen jaren te maken met zware bedreigingen. De politierechter in Den Haag behandelt vandaag vier zaken over bedreigingen aan het adres van politici, waarin teksten als ’40 kogels door zijn schedel en ophangen aan de hoogste boom’ werden geuit. Twee van die zaken gaan over Frans Timmermans.

„Iedere politicus gaat er op z’n eigen manier mee om”, vertelt Jesse Klaver bij Goedemorgen Nederland op NPO1. „Sommigen hebben er veel last van en dan belemmert het hen in het functioneren. De meeste collega’s gaan gewoon door. Het is helaas onderdeel van het werk. Ik ken niemand die zich erdoor laat tegenhouden.”

Hij heeft zich neergelegd bij de bedreigingen. „Ik heb geaccepteerd dat er helaas mensen zijn die het nodig vinden om dit soort bedreigingen te uiten. Ik doe iedere keer aangifte. Vervolgens ga ik door met mijn werk. Ik denk dat het heel belangrijk is om je er niets van aan te trekken. Soms zitten er hele serieuze zaken tussen. Heel vaak zijn het ook mensen die heel boos zijn. Je ziet steeds vaker dat deze mensen worden opgepakt en voor de rechter komen. Ik vind het signaal dat hiervan uitgaat goed. Dat dit niet geaccepteerd mag worden. Je mag best boos zijn, maar je moet geen doodsbedreigingen uiten. De impact daarvan op het leven van anders mensen is heel groot.”

Hij maakt zelf geen onderscheid tussen ‘erge’ en ‘minder erge’ bedreigingen. „Ik doe van iedere bedreiging aangifte. Ik vertrouw erop dat de diensten mijn collega’s en mijzelf goed in de gaten houden.”

In gesprek met bedreigers

Voormalig minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Hugo de Jonge kreeg tijdens corona extreem veel bedreigingen. Zo erg, dat hij met zijn gezin moest onderduiken en continu beveiligd moest worden. Vorig jaar is hij in het tv-programma Parels voor de Zwijnen het gesprek aangegaan met iemand die hem had bedreigd tijdens de coronaperiode. Die man, Jan van Dam, had in 2021 via Facebook ernstige bedreigingen geuit en kreeg daarvoor uiteindelijk een gevangenisstraf. Van Dam betuigde openlijk spijt en zei dat hij was meegezogen in complottheorieën.

Klaver zegt in prinicipe altijd open te staan voor gesprekken, maar dat hij het „niet per se gaat opzoeken”.

„Ik wil gewoon mijn werk doen. Ik kom heel veel mensen tegen die het niet met me eens zijn. Maar als mensen me hebben bedreigd, dan hoef ik daar niet per se een gesprek mee.”

Reacties