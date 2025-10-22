Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man opgepakt voor bedreigen politici, onder anderen Wilders

De politie in Den Haag heeft woensdag een 25-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden voor het bedreigen van politici. Volgens het Openbaar Ministerie zegt de man in een veelgedeelde video op sociale media dat hij met een bijl naar de Tweede Kamer zou gaan en dat er „koppen gaan rollen”.

Het Openbaar Ministerie vindt het filmpje, afkomstig uit een livestream op TikTok, een strafbare bedreiging tegen Tweede Kamerleden en tegen Geert Wilders in het bijzonder. Op de vraag met wie hij zou beginnen, antwoordt de verdachte namelijk „met Geertje misschien”.

De man wordt verhoord. Daarna mag hij in vrijheid de beslissing van de officier van justitie afwachten of hij wordt vervolgd.

Reactie Wilders

Politici kunnen aangifte doen van bedreiging bij het Team Bedreigde Politici van de politie in Den Haag. Het OM publiceert jaarlijks cijfers daarvan. Vorig jaar werd 363 keer melding gedaan, in 235 gevallen oordeelde het OM dat het een strafbare bedreiging was.

„Vreselijk weer!”, reageert Wilders op X. De PVV-leider bedankt het Team Bedreigde Politici en het OM voor de „snelle actie”.

ANP

