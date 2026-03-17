VN beginnen onderzoek naar dodelijke aanval op meisjesschool Iran

De Verenigde Naties hebben een onderzoek ingesteld naar een dodelijke aanval op een meisjesschool in Iran. Die vond plaats op de eerste dag van de Amerikaans-Israëlische bombardementen.

Iraanse functionarissen verklaarden in Genève dat in korte tijd twee raketaanvallen plaatsvonden bij de Shajareh Tayyebeh School. Die zouden het leven hebben gekost aan 168 kinderen.

Een van de leden van de onderzoeksmissie van de VN zei op een persconferentie dat er aanwijzingen zijn dat het door Iran opgegeven dodental accuraat is. Er is „gezien de onschuldige levens die verloren zijn gegaan” een dringende noodzaak goed uit te zoeken wat er is gebeurd.

Tomahawk-raket

Via internationale media kwam eerder al naar buiten dat Amerikaanse onderzoekers het aannemelijk achten dat de VS verantwoordelijk zijn voor de beschieting. Dat Amerikaanse onderzoek loopt nog en voor zover bekend ligt er nog geen definitieve conclusie.

De krant The New York Times schreef vorige week dat de Amerikaanse krijgsmacht mogelijk verouderde informatie heeft gebruikt bij het plannen van de aanval. De school bevond zich bij een basis en lijkt geraakt te zijn door een Tomahawk-raket, een geavanceerd projectiel waar maar weinig landen over beschikken.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na de aanval wel naar Iran gewezen. „Ze zijn erg onnauwkeurig, zoals je weet, met hun munitie. Ze hebben totaal geen precisie. Het is gedaan door Iran.”

ANP

