Schrijfster kinderboek over rouw heeft eigen man vermoord, wie is Kouri Richins?

De 35-jarige Amerikaanse schrijfster van een kinderboek over rouw is schuldig bevonden aan de moord op haar man. Deze vrouw, Kouri Richins, kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.

Kouri Richins is moeder van drie kinderen. Zij mixte volgens aanklagers in 2022 een dodelijke dosis fentanyl door een cocktail van haar echtgenoot Eric Richins. De man overleed. De jury in de Amerikaanse staat Utah vindt de verdenking bewezen. Juryleden stellen dat de vrouw bovendien schuldig is aan verzekeringsfraude en valsheid in geschrifte.

Kouri Richins in de schulden

Aanklagers stellen dat Richins, die diep in de schulden zit, haar man om het leven bracht om financieel uit de problemen te komen. Zo sloot ze zonder zijn medeweten meerdere levensverzekeringen op hem af. Ook zou ze een affaire hebben gehad met een man met wie ze „een nieuw leven wilde beginnen”, stellen de aanklagers.

Een jaar na de dood van haar echtgenoot publiceerde Richins een kinderboek getiteld Are You With Me?, over het verwerken van rouw. De moordzaak, die ruim drie weken duurde, krijgt in Amerikaanse media daardoor veel aandacht. Richins maakte gebruik van haar zwijgrecht, schrijft The New York Times. De kinderboekenschrijfster kan maximaal levenslang krijgen. Ze hoort haar straf in mei.

Hieronder zie je het moment dat Kouri Richins schuldig aan de moord op haar man wordt verklaard.



Kouri Richins, a Utah mother accused of murdering her husband and later publishing a children's book about grief, has been found guilty on all charges by a jury in Utah, including aggravated murder. https://t.co/K9E6YjWBvL pic.twitter.com/qEkaOQOORO — CBS News (@CBSNews) March 17, 2026

Overdosis en eerdere verdenking

Kouri Richins heeft steeds volgehouden onschuldig te zijn. Volgens haar is Eric Richins overleden aan een overdosis drugs (THC-gummies). Dat lijkt te stroken met het feit dat zij haar boek over rouw schreef om haar zoons te helpen na de dood van hun vader. Het op frauduleuze wijze afsluiten van de levensverzekeringen helpt haar dan weer niet.

Volgens persbureau AP werd Kouri Richins al eerder van een poging tot het doden van haar man verdacht. Zij zou hem toen een sandwich met fentanyl hebben gegeven. Eric Richins raakte toen bewusteloos, maar overleefde.

Over de moordverdachte en de zaak zelf, verscheen ook een boek: The Trial of Kouri Richins van Margaret H. Rivera.

