Fraudehelpdesk waarschuwt: ‘Bel 112 als je dit sms-bericht ontvangt’

Van berichten over je zorgtoeslag tot gemeentelijke belastingen: via MijnOverheid komen regelmatig belangrijke updates binnen. Het is dan ook niet vreemd dat mensen reageren als ze een sms-bericht lijken te krijgen van de dienst. Toch kun je daar beter niet zomaar op ingaan, waarschuwt de Fraudehelpdesk.

De laatste tijd komen er bij hen namelijk opvallend veel meldingen binnen van mensen die een valse sms hebben ontvangen uit naam van MijnOverheid.

In het bericht wordt verzocht om je gegevens bij MijnOverheid te updaten via een link. Als je op de link klikt, moet je je gegevens invullen en deze bevestigen met een betaling van 0,01 cent. Sommige mensen ontvingen na het sms-bericht ook een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker. Hij of zij verwijst naar de sms en vertelt dat er een wijkagent langskomt om de bankpasjes op te halen.

Wat te doen met sms-berichten van MijnOverheid?

De melders kwamen er achteraf achter dat er helemaal geen 0,01 cent van hun bankrekening was afgeschreven, maar een veel groter bedrag. De Fraudehelpdesk waarschuwt dan ook om niet in het bericht te trappen. „Klik niet op de link, vul geen gegevens in en maak niet de gevraagde 0,01 cent over. Wordt u gebeld door een zogenaamde bankmedewerker? Hang dan op, zoek zelf het nummer van uw bank op en vraag na of ze u inderdaad gebeld hebben.”

112 bellen

Mocht de zogenaamde bankmedewerker je vertellen dat er een wijkagent langskomt, is het volgens hen belangrijk om direct 112 te bellen. „Dit nummer mag namelijk ook gebruikt worden voor het op heterdaad betrappen van oplichters.” Heb je toch per ongeluk het geld al overgemaakt? Dan is het belangrijk dat je contact opneemt met je bank.

