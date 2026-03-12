Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Scrol jij vaak op je telefoon tijdens je werkpauze? Dit doet het met de sfeer

Voor veel mensen is hun werkpauze hét moment om hun telefoon tevoorschijn te halen en even gedachteloos te scrollen. Nu denk je misschien dat dat weinig kwaad kan als je ondertussen ook nog een gesprek gaande houdt met een collega, maar niets blijkt minder waar. Onderzoek wijst uit dat dat een negatieve invloed heeft op de werksfeer.

Psycholoog Per Martinsson van de Universiteit van Göteborg in Zweden is erg geïnteresseerd in het fenomeen ‘phubbing’, afgeleid van ‘phone snubbing’. Dat betekent dat iemand liever met zijn telefoon bezig is, dan met de mensen die fysiek aanwezig zijn. Hij wilde weten wat dit gedrag doet met de werksfeer en besloot bijna 1700 elektriciens en zorgmedewerkers te interviewen.

Telefoongebruik tijdens werkpauze beïnvloedt de sfeer

Hij vroeg hen naar hun eigen telefoongebruik, maar ook het telefoongebruik van collega’s. Uit de enquêtes kwam duidelijk naar voren dat mobiele telefoons vaak worden ervaren als een sociale barrière. Ze zorgen ervoor dat er minder met elkaar gepraat wordt en dat het sociale contact onderling afneemt. Telefoons blijken ook vaak gebruikt te worden als een middel om even afstand te nemen van collega’s, bijvoorbeeld om jezelf op te laden of even tot rust te komen.

Mensen die aangaven dat hun collega’s regelmatig aan phubbing deden, bleken ook een slechtere psychosociale werkomgeving ervaren. Zij hadden minder vertrouwen in hun collega’s en een minder gevoel van gemeenschap. Ook voelden zij zich minder betrokken bij hun werk en organisatie. „Interessant genoeg lijkt iemands eigen telefoongebruik niet samen te hangen met deze gevolgen”, zegt Martinsson. „Maar wat anderen doen lijkt wel een rol te spelen.”

Positieve kanttekening

Het scrollen bleek ook wel een generatieding te zijn. Jongere werknemers zaten namelijk vaker tijdens hun pauzes op hun telefoon en vinden het ook vaker acceptabel als anderen dit doen. Er klonken overigens niet alleen negatieve geluiden over telefoongebruik: sommige respondenten gaven aan dat telefoons soms ook juist onderdeel worden van een gesprek, bijvoorbeeld als je samen informatie opzoekt of foto’s of filmpjes bekijkt.

‘Alles oké?’ Zo geef je het aan als iemand te veel op z’n telefoon zit.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties