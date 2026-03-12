Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AI geeft tieners slecht dieetadvies: ‘Ze slaan een maaltijd per dag over’

Tieners die AI-chatbots gebruiken om een afvalschema te maken, krijgen niet altijd gezonde adviezen. Volgens nieuw onderzoek kunnen maaltijdplannen van populaire AI-tools te weinig calorieën en een verkeerde balans aan voedingsstoffen bevatten. Dat kan risico’s opleveren voor jongeren die nog in de groei zijn.

Het onderzoek verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Nutrition. Wetenschappers vergeleken maaltijdschema’s van vijf bekende chatbots met voedingsplannen die een diëtist had opgesteld voor tieners.

Metro schreef eerder al over een onderzoek dat aangaf dat AI bestaande psychische klachten kan verergeren.

AI-voedingsplannen bevatten te weinig calorieën

Voor het onderzoek vroegen wetenschappers vijf populaire chatbots om driedaagse maaltijdplannen te maken voor vier fictieve 15-jarigen met overgewicht of obesitas. De chatbots moesten schema’s maken met ontbijt, lunch, avondeten en twee snacks per dag.

De resultaten werden daarna vergeleken met voedingsschema’s van een diëtist die gespecialiseerd is in jongeren. Wat bleek: de AI-plannen bevatten gemiddeld bijna 700 calorieën minder per dag dan de plannen van de diëtist. Dat verschil komt ongeveer overeen met het overslaan van een volledige maaltijd.

Voor jongeren kan dat problematisch zijn, omdat hun lichaam juist extra energie nodig heeft om te groeien.

Verkeerde balans aan voedingsstoffen

Niet alleen het aantal calorieën bleek te laag. Ook de verhouding tussen voedingsstoffen week vaak af van wat wordt aanbevolen voor tieners.

De AI-plannen bevatten meestal relatief veel eiwitten en vetten, terwijl het aandeel koolhydraten juist lager lag. Koolhydraten leveren echter een belangrijk deel van de energie die jongeren nodig hebben voor hun groei en ontwikkeling.

Volgens de onderzoekers kan zo’n onevenwichtige samenstelling op langere termijn negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

Groeifase maakt tieners extra kwetsbaar

Voedingsdeskundige Renate Akkerman van Maastricht University Campus Venlo waarschuwt voor de effecten van dit soort diëten op tieners. „De tienerjaren zijn een van de meest intensieve groeifases van het hele leven. In een relatief korte periode verandert het lichaam op meerdere fronten tegelijk: botten verlengen en worden sterker, spieren nemen toe, organen groeien mee en het hele hormoonsysteem verschuift richting volwassenheid. Voor al deze processen zijn veel energie en bouwstoffen nodig”, zegt Akkerman.

Daarom is ondervoeding of een te streng dieet juist in deze periode extra problematisch. Voorbeelden van problemen die kunnen ontstaan:

Botgroei: tijdens de puberteit wordt een groot deel van de botmassa opgebouwd. Een tekort aan calorieën, calcium, eiwit of vitamine D kan de botsterkte blijvend beïnvloeden.

tijdens de puberteit wordt een groot deel van de botmassa opgebouwd. Een tekort aan calorieën, calcium, eiwit of vitamine D kan de botsterkte blijvend beïnvloeden. Spieropbouw: jongeren ontwikkelen meer spiermassa; daarvoor zijn voldoende eiwitten én genoeg totale energie nodig. Als er te weinig energie binnenkomt, breekt het lichaam zelfs eerder spierweefsel af.

jongeren ontwikkelen meer spiermassa; daarvoor zijn voldoende eiwitten én genoeg totale energie nodig. Als er te weinig energie binnenkomt, breekt het lichaam zelfs eerder spierweefsel af. Hersenen en hormonen: de hersenen en hormonale systemen maken enorme sprongen. Ondergewicht of voedingstekorten kunnen dit proces verstoren en zijn gekoppeld aan menstruatiestoornissen, groeivertraging en vermoeidheid.

de hersenen en hormonale systemen maken enorme sprongen. Ondergewicht of voedingstekorten kunnen dit proces verstoren en zijn gekoppeld aan menstruatiestoornissen, groeivertraging en vermoeidheid. Mentale gezondheid: te weinig eten verhoogt de kans op eetstoornissen, angst, somberheid en obsessief eetgedrag. Jongeren zijn gevoeliger voor deze patronen dan volwassenen.

te weinig eten verhoogt de kans op eetstoornissen, angst, somberheid en obsessief eetgedrag. Jongeren zijn gevoeliger voor deze patronen dan volwassenen. Langdurig effect: tekorten tijdens de puberteit kunnen gevolgen hebben die nog jaren merkbaar blijven, zoals verstoorde groei, lagere botdichtheid, verminderde sportprestatie of een ontregeld hongergevoel.

Wat is wél goed voedingsadvies voor jongeren?

Het gevaar van zo’n AI-dieet is ook: er bestaat geen one size fits all-voedingsplan. Akkerman: „Er bestaan geen vaste caloriecijfers die voor elke tiener gelden, omdat groei en energieverbruik sterk verschillen per persoon. Wel geven voedingsrichtlijnen een duidelijke bandbreedte. Meisjes van 14 tot 18 jaar hebben gemiddeld ongeveer 2000 tot 2400 kilocalorieën per dag nodig, terwijl dat voor jongens meestal rond de 2500 tot 3000 kilocalorieën ligt.”

Ze vervolgt: „Bij tieners die veel sporten of midden in een groeispurt zitten, kan de behoefte zelfs oplopen tot 3000 tot 3500 kilocalorieën per dag. Als jongeren structureel minder dan ongeveer 1500 tot 1800 kilocalorieën eten, ontstaat al snel een tekort aan belangrijke voedingsstoffen.”

Regelmatig eten is belangrijk

Daarom is het belangrijk dat tieners regelmatig eten en geen maaltijden overslaan, zegt Akkerman. „In deze levensfase hebben ze bovendien relatief veel behoefte aan bepaalde voedingsstoffen. Eiwitten zijn nodig voor spiergroei en herstel, calcium en vitamine D voor de opbouw van sterke botten, en ijzer speelt een belangrijke rol bij de aanmaak van bloed en spierontwikkeling.”

Ze vervolgt: „Daarnaast leveren complexe koolhydraten de energie voor school, groei en sport, ondersteunen gezonde vetten de hersenontwikkeling en hormoonhuishouding, en zorgen vezels voor een goede spijsvertering en een stabiele bloedsuikerspiegel.”

AI wordt steeds vaker gebruikt door jongeren

Het gebruik van AI-chatbots onder jongeren neemt snel toe. Veel tieners gebruiken zulke tools voor schoolwerk, informatie zoeken of persoonlijke vragen.

Onderzoekers vermoeden dat sommigen de technologie ook gebruiken voor advies over gezondheid, voeding of afvallen. Omdat niet iedereen toegang heeft tot een diëtist of andere specialist, kan het verleidelijk zijn om een chatbot om hulp te vragen.

Geen vervanging voor professioneel advies

Volgens de onderzoekers kan AI nuttig zijn om algemene informatie te vinden over voeding. Maar voor persoonlijke dieetadviezen, zeker bij jongeren, blijft professionele begeleiding belangrijk.

Een diëtist houdt bijvoorbeeld rekening met factoren die een chatbot vaak niet meeneemt, zoals medische achtergrond, leefstijl, gezinssituatie en mentale gezondheid.

De onderzoekers hopen dat hun studie duidelijk maakt dat AI-adviezen niet automatisch betrouwbaar zijn. Zeker als het gaat om gezondheid en voeding tijdens de groei, blijft deskundig advies essentieel.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties